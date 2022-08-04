Надежный сплав образования и промышленности

В Тульской области растет престиж профессионального образования. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Именно эти слова стали лейтмотивом брифинга на тему развития системы среднего профессионального образования в Тульской области. Мероприятие прошло 1 августа в пресс-центре правительства Тульской области.

Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева отметила, что текущая приемная кампания в колледжи и техникумы наглядно показывает рост престижа среднего профессионального образования (СПО):

- Средний балл аттестатов абитуриентов СПО сегодня по многим специальностям и профессиям выше «4», а зачисление на них ведется исключительно на конкурсной основе. Сегодня учебу в таких заведениях выбирают более половины выпускников 9-х классов и порядка 20% выпускников 11-х классов. Уже сейчас на 7 265 бюджетных мест в колледжи и техникумы региона подано 14 973 заявления.

Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева Фото: материалы пресс-служб

Наиболее популярно среди абитуриентов IT-направление. Конкурс здесь - до четырех человек на одно бюджетное место. И это при том, что по запросу от IT-компаний, количество мест на это направление увеличено на 20% - до 556 суммарно во всех тульских ссузах. Высокий конкурс наблюдается и на такие направления, как машиностроение (до 4 человек), медицину (3 человека), аддитивные технологии (2 человека), педагогику (2 человека) и правоохранительную деятельность (7 человек).

В этом году усилена подготовка кадров для экономики региона. Колледжи и техникумы дают востребованные профессии. Росту популярности системы СПО способствует и целенаправленная работа по повышению престижа рабочих профессий, профориентация совместно с предприятиями и организациями региона.

Ресурс есть

Колледжи и техникумы региона обладают достаточной материально-технической базой и высококвалифицированными кадрами для качественной подготовки специалистов. По федеральному проекту «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование» оснащены современным оборудованием 12 мастерских, с началом нового учебного года планируется открыть еще 12. Всего до конца 2024 года их число достигнет 54.

Новый импульс развитию системы СПО дал федеральный проект «Профессионалитет». Его цель - максимально приблизить уровень образования учащихся колледжей к потребностям рынка труда. Проект предполагает полное вовлечение работодателя в процесс подготовки специалиста на всех этапах.

Тульская область по реализации «Профессионалитета» - в числе пилотных регионов. В текущем году создано два образовательно-производственных кластера химической отрасли. Узловский машиностроительный колледж и Щекинский политехническеий колледж начнут

обучать студентов в партнерстве с АО «Щекиноазот» и АО «Пластик».

А как на деле

- Узловский «Пластик» активно взаимодействует в рамках программы «Профессионалитет» с местным машиностроительным колледжем. На базе него была открыта новая профессия - «Химическая технология органических веществ». Мы как опорное предприятие сейчас ведем капитальный ремонт лабораторного учебного корпуса. Вложено уже 14 миллионов рублей, и это не предел, - рассказала представитель компании АО «Пластик» Елена Родина. - Корпус включает учебный класс и пять лабораторий, оснащенных современным высокотехнологичным оборудованием.

Сможем ли мы трудоустроить всех обученных по нашей профессии? Уверена, что да. У нас огромные возможности для развития на предприятии. Мы готовы принять молодых специалистов сверх штата, так что сотрудничество с колледжем будет долгим и плодотворным.

Представитель компании АО «Пластик» Елена Родина Фото: материалы пресс-служб

- Со Щекинским политехническим колледжем нас связывает многолетняя работа. По сути, это наша кузница кадров. Сегодня мы предъявляем большие требования к компетенциям приходящих к нам работать, поэтому активно поддержали программу «Профессионалитет», - рассказала представитель АО «Щекиноазот» Ирина Подчуфарова. - Насколько мне известно, 90% бюджетных мест уже укомплектовано. Со своей стороны, «Щекиноазот» перечислил порядка 10 млн рублей на создание современных лабораторий колледжа, ранее 20 млн - на ремонт общежития. Это наше вложение в будущее образование тех студентов, которые, надеемся, придут к нам работать. На сегодня потребность в специалистах составляет порядка 300 человек. Хорошо зарекомендовал себя и принцип дуального образования, когда студенты старших курсов трудятся у нас параллельно учебе по индивидуальному графику.

Представитель АО «Щекиноазот» Ирина Подчуфарова Фото: материалы пресс-служб

- По проекту «Профессионалитет» мы заявили семь специальностей и профессий, востребованных на «Щекиноазоте». Набор рассчитан на 175 обучающихся. Это электрики, механики, химики-технологи, КИПовцы, - отмечает директор Щекинского политехнического колледжа Ольга Зябрева. - С этого учебного года появилась у нас пока уникальная для региона компетенция «Технологии композитных материалов». Таково было распоряжение губернатора в связи с запуском «Композитной долины».

Кроме того, нововведением станет сокращение времени обучения специалистов в рамках проекта «Профессионалитет» на целый год. Это выгодно работодателю, который получает нужных специалистов в более короткие сроки.