«Сделано в Тульской области»: правильный вектор развития

На сессии ритейлеры рассказали о принципах взаимодействия с региональными производителями.

Проект, стартовавший в регионе по инициативе губернатора Алексея Дюмина, успешно реализуется и на данный момент включает 160 участников - производителей продовольственных и непродовольственных товаров.

Главная цель программы - продвижение тульской продукции, повышение ее узнаваемости и спроса. Участникам доступна индивидуальная программа продвижения и линейка мер поддержки:

- финансовые меры поддержки (микрозаймы, поручительства);

- содействие в расширении каналов сбыта продукции;

- участие в фестивалях, форумах, выставочно-ярмарочных мероприятиях и модных показах;

- образовательные программы;

- индивидуальные программы маркетингового продвижения.

Идет плотное взаимодействие с федеральными и местными торговыми сетями: для локальных поставщиков проводятся торгово-закупочные сессии, интенсивы с участием ведущих торговых сетей, идет подготовка коммерческих предложений.

В ходе фестивалей, форумов и выставочно-ярмарочных мероприятий внимание уделяется популяризации именно региональных брендов, раскрытию их потенциала, устанавливаются деловые контакты, формируется отложенный спрос на продукцию.

Услуга по популяризации продукции участников программы вошла во второй пакет мер поддержки экономики региона и уже реализуется.

Мнение специалистов

Ольга Шарыкина, коммерческий директор компании по производству мясной продукции

Ольга Шарыкина, коммерческий директор компании по производству мясной продукции:

- Центр «Мой бизнес» оказывает нам большой спектр услуг: начиная от рекламной компании, финансирования рекламных роликов до льготного кредитования на пополнение оборотных средств. Этой услугой мы пользовались дважды. Кроме того, благодаря поддержке и сопровождению Центра мы входим в крупную федеральную торговую сеть «Магнит»: сейчас в стадии подписания договора. Сотрудничество с Центром «Мой бизнес» – это помощь на деле! Мы стараемся использовать все его услуги, включая обучающие мероприятия и тренинги.

Антон Семенченко, директор по производству

Антон Семенченко, директор по производству:

- Наша компания два года является производителем лечебно-столовой минеральной воды из источника Краинка. В программе «Сделано в Тульской области» зарегистрировались около двух месяцев назад. За это время поступило много интересных предложений, вплоть до экспорта продукции в Беларусь. Возлагаем на программу большие надежды. Хотим воспользоваться помощью Центра «Мой бизнес» для захода в федеральные торговые сети. В результате наше производство получит мощный импульс для дальнейшего развития.

В федеральные сети - короткой дорогой

28 июля в центре «Мой бизнес» прошла торгово-закупочная сессия компании «Магнит» с производителями проекта «Сделано в Тульской области». С приветственным словом выступил министр промышленности и торговли Тульской области Вячеслав Романов:

- Мы видим, что программа интересна для наших производителей, на данный момент в ней 160 участников, и это не только сельхозпроизводители, но и производители одежды, сувенирной продукции и т. д. Участники получают доступ к льготному финансированию, сопровождение по различным каналам. При поддержке правительства и центра «Мой бизнес» местные фермеры и производители могут зайти в федеральные торговые сети. Сегодня проводится очередная торгово-закупочная сессия с компанией «Магнит». Порядка 30 тульских производителей сотрудничают с этой компанией, но есть запрос на расширение. Уверен, что количество тульских производителей на полках магазинов этой торговой сети в ближайшее время увеличится.

Как вступить в программу

Участником проекта может стать предприниматель любого масштаба, производящий на территории региона как продовольственные товары в промышленной упаковке, так и непродовольственные товары. Продукция должна иметь документы о подтверждении соответствия обязательным требованиям, заявитель должен быть добросовестным участником рынка.

- Для вхождения в программу мы вместе с коллегами из Роспотребнадзора, Центра стандартизации, ветеринарного контроля, проверяем наличие сертификатов соответствия всем необходимым стандартам качества, для того чтобы эту продукцию рекомендовать покупателям и сетям. Право пользования знаком качества, логотипом «Сделано в Тульской области», предоставляется на основании заявления предпринимателя и решения комиссии о включении его в реестр участников проекта, - отметил министр.

Подать заявку на участие в программе «Сделано в Тульской области» можно в центре «Мой бизнес» - как в электронном виде, так и лично по адресу: Тула, ул. Кирова, 135, кор. 1, оф. 411. Образец заявки и критерии отбора участников размещены на сайте мойбизнестула.рф. Подробная информация по телефону 8 (800) 600-777-1.