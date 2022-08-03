Научно-производственное объединение «Стрела»: не умеешь - научим

Экскурсия будущих молодых специалистов. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Сегодня радиоэлектронная промышленность представляет собой одну из наиболее динамично развивающихся отраслей. ПАО «НПО «Стрела» является передовым предприятием в данной отрасли, оснащено современным высокопроизводительным оборудованием и активно развивается в составе Концерна ВКО «Алмаз-Антей», а также Тульского регионального отделения «Союз машиностроителей России». Ежегодно в эксплуатацию вводятся новейшие образцы, позволяющие производить обработку и изготовление деталей и изделий с высоким качеством и точностью, отвечающих мировым требованиям и стандартам.

Для оснащения новым оборудованием в ПАО «НПО «Стрела» проводится техническое перевооружение, работы по реконструкции производственной базы и внедрению прогрессивных технологий.

Генеральный директор Вячеслав Чапкин. Фото: Игорь КОПЫТОВ

— Можно сказать, что «Стрела» вступает в новую эпоху: заканчиваются работы по запуску цеха крупногабаритной сборки площадью свыше 10 тысяч квадратных метров, — говорит генеральный директор Вячеслав Чапкин. — Новые производственные мощности, которые будут введены в эксплуатацию в текущем году, станут еще одной важной вехой в более чем 70-летней истории развития НПО «Стрела» и очередной ступенькой к достижению стратегических целей предприятия по модернизации и автоматизации производства, повышению производительности труда и качества выпускаемой продукции, увеличению масштабов производства.

В новом цехе все продумано до мелочей: расположение рабочих мест, пространство между станками, пути перемещения. Все пространство организовано в соответствии с принципами рациональности — ключевыми для концепции «бережливого производства». Ее преимущества за последние несколько лет на предприятии не только оценили, но и развили дальше, не копируя растиражированные практики, а оптимизируя их по потребностям.

Микроэлектронные технологии будущего. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Обучим любого!

Сложные технологические процессы требуют высокой квалификации рабочих, а также управленческих и инженерных кадров. Осознавая это, предприятие планомерно развивает сопутствующее направление деятельности - обучение персонала. И сейчас, когда создается более 500 новых рабочих мест, многие из которых связаны с современным высокотехнологичным производством, данная работа как никогда актуальна.

С целью обучения персонала на базе ПАО «НПО «Стрела» еще в 2013 году был создан собственный учебный центр, который работает по ряду направлений. Одно из них — подготовка молодых кадров совместно с Тульским госуниверситетом.

На занятиях в учебном центре. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Второе направление — это повышение квалификации уже работающих на предприятии. Меняются стандарты для профессий, меняются требования к овладевшим ими. В Учебном центре ежегодно по потребностям подразделений разрабатывают и актуализируют порядка 25-30 программ.

Здесь также есть возможность получить вторую специальность без отрыва от производства. Например, монтажник радиоэлектронной аппаратуры может получить профессию слесаря механосборочных работ. За ним закрепляют наставника, который помогает ему постигать нюансы профессии. Предприятие дает возможность перейти в другое подразделение, не теряя рабочего места. Это мощный инструмент по оптимизации производства. Зачастую переобучить или дополнительно обучить имеющегося специалиста оказывается куда более выгодно, чем привлекать нового. Пройти переподготовку могут и люди предпенсионного возраста, решившие освоить востребованные компетенции. В научно-производственном объединении уверены, что даже после 50 лет переобученный человек принесет пользу предприятию.

— Система наставничества отлично зарекомендовала себя с давних пор и в обучении новичков, которым нужно овладеть достаточными компетенциями для дальнейшего трудоустройства на предприятие, — рассказывает руководитель учебного центра Яна Волкова. — Введение человека, пришедшего на работу в ПАО «НПО «Стрела» в специальность, обучение его непосредственно на производстве осуществляется высококвалифицированным сотрудником. Главный плюс наставничества в том, что опытный специалист может передать знания о нюансах работы на конкретном рабочем месте, с которым сам хорошо знаком.

Руководитель учебного центра Яна Волкова. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Развитие предприятия открывает широкие перспективы реализовать себя на новых рабочих местах. По сравнению с допандемийными временами, с начала этого года количество учеников возросло раза в два с половиной по разным рабочим профессиям.

Поэтому вложение в систему наставничества — это инвестиции в человеческий капитал, то есть и в развитие компании. Растет эффективность труда и качество продукции.

Все условия для комфортной работы

— Перефразируя знаменитый лозунг, генеральная линия кадровой политики на предприятии: молодым — везде у нас дорога, опытным сотрудникам — всегда почет, — говорит руководитель кадровой службы ПАО «НПО «Стрела» Илья Иванькин. — У нас предусмотрено множество материальных и нематериальных поощрений для работников. Главное же, это все-таки финансовая стабильность. Сфера оборонной промышленности — гарантия отсутствия каких-либо задолженностей, что немаловажно в сегодняшнее время. На предприятии существует система всевозможных доплат — за стаж работы, за освоение сложных процессов. Все то, что предусмотрено государством — за переработки, ночные смены и так далее. Для молодых специалистов — дополнительная поддержка. Мы всегда идем навстречу и высококлассным грамотным специалистам — их тоже финансово поощряем.

Руководитель кадровой службы ПАО «НПО «Стрела» Илья Иванькин. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Хотите карьерного роста? Тогда вам тоже в «Стрелу» — в научно-производственном объединении есть руководители отделов, которым еще не исполнилось даже 25 лет. На предприятии постоянно выявляется лидерский потенциал. Кадровый резерв составляет порядка 130 человек.

Нельзя обойти стороной и хорошие современные условия труда на производстве — с точки зрения комфортности рабочего места и охраны труда.

Что касается нематериальной заинтересованности, то тут действует целая система поощрений. Эффективная работа отмечается благодарностями, знаками отличия, поощрениями — как внутренними, так и корпоративными от концерна «Алмаз-Антей», а также государственными. За год более 10% сотрудников ПАО «НПО «Стрела» отмечаются наградами всех уровней. Вклад каждого работника в жизнь предприятия не проходит незамеченным. Плюс большой социальный пакет по линии профкома, путевки на отдых и лечение. Действуют различные программы, предусматривающие, например, частичную компенсацию стоимости занятий спортом.

— Ну, и, конечно же, мы не замыкаемся только на работе. Для наших сотрудников организуем и досуг. Проводятся различные конкурсы — управленческие поединки в Ижевске, корпоративные игры по киберспорту, творческие конкурсы, выявляющие лидеров трудовых коллективов, —- добавляет Илья Иванькин. — На нашем предприятии кипит спортивная жизнь. Сформированы команды по различным видам спорта, которые участвуют в спартакиадах и соревнованиях различного уровня, побеждают, занимают призовые места.

Резюмируя, можно с уверенностью сказать, что возможность трудиться в ПАО «НПО «Стрела» — это не только пребывание на острие научных открытий и технологий, но и саморазвитие, а также уверенность в собственном настоящем и будущем. Ну а приобретение опыта и квалификации — не проблема, всему научат прямо на рабочем месте.