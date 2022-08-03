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Общество3 августа 2022 6:00

Тульские железнодорожники: работа на благо людей

7 августа в России отметят День железнодорожника
Михаил КОПАНИЦА
Жители региона считают ж/д транспорт одним из наиболее удобных, комфортных и безопасных вариантов при поездках по Тульской области и стране.

Жители региона считают ж/д транспорт одним из наиболее удобных, комфортных и безопасных вариантов при поездках по Тульской области и стране.

В преддверии профессионального праздника заместитель начальника Московской железной дороги филиала ОАО «РЖД» по территориальному управлению, заслуженный работник транспорта РФ Александр Потапенко подвел итоги работы тульских железнодорожников за I полугодие 2022 года.

Заместитель начальника Московской железной дороги филиала ОАО «РЖД» по территориальному управлению, заслуженный работник транспорта РФ Александр Потапенко.

Заместитель начальника Московской железной дороги филиала ОАО «РЖД» по территориальному управлению, заслуженный работник транспорта РФ Александр Потапенко.

- Период выдался непростым, а иногда и непредсказуемым, - говорит Александр Федорович. - Начинали мы его в условиях ограничений, связанных с пандемией, потом они были сняты, к лету мы подошли с нормальной возможностью планировать свои отпуска, передвижения – как железнодорожники, так и пассажиры. Но закончились ковидные ограничения, началась военная спецоперация. Мы не остались в стороне, принимали на Московском вокзале беженцев из ДНР, Мариуполя… Хотел бы отметить, что из личных средств тульские железнодорожники собрали беженцам более 1 млн рублей, которые во взаимодействии с федеральным отделением Красного Креста были направлены на точечную помощь нуждающимся людям. Также мы осуществляем перевозки, связанные непосредственно со спецоперацией.

Теперь о производственных показателях. С одной стороны, возникли ограничения на зарубежный отдых, а с другой стороны – возросла нагрузка на железнодорожный транспорт по перевозке населения внутри страны. Пассажирооборот по отношению к предыдущему году возрос на 17% - это очень высокий показатель! Но при этом нужно было находить резерв: дополнительные вагоны, локомотивы. Если в прошлом году по территории Тульской области проходило 28 пар пассажирских поездов, то в этом году уже 39. Но при этом и грузооборот не сократился: несмотря на санкции, в регионе он вырос почти на 4% - это тоже хороший результат тульских железнодорожников, такие показатели есть далеко не в каждом регионе.

Грузооборот в регионе, несмотря на санкции, вырос почти на 4%.

Грузооборот в регионе, несмотря на санкции, вырос почти на 4%.

По всем направлениям – только вперед

- Конечно, есть сложности у наших партнеров - крупных промышленных предприятий региона, но и они преодолеваются. Например, перевозка продукции компании «Щекиноазот», с которой мы успешно реализовали проект по развитию совместной инфраструктуры на станции Казначеевка, выросла в 1,7 раза к прошлому году. Следующая наша совместная площадка с химиками – станция Малая Андреевка: сегодня ведется планомерная работа по подготовке исходно-разрешительной документации на проектирование.

Продолжается реализация масштабного проекта по электрификации направления Ожерелье – Узловая – Ефремов – Елец. Вложения ОАО «РЖД» на подготовку проектной документации составляют более 1 млрд рублей, а конечной целью станет запуск в эксплуатацию данного участка в 2024 году.

Традиционно начала работу детская железная дорога, которую жители Новомосковска называют «наша жемчужина». 19 мая провели мероприятие, на котором вскрыли капсулу, которая была заложена в прошлом столетии с пожеланиями детям будущего от их советских сверстников. Мероприятие получилось массовым и еще раз подчеркнуло те задачи, которые стоят перед всеми нами и страной в плане работы с молодежью. Что еще порадовало? Если брать как один из критериев настроения заработную плату, то в этом году наша компания трижды ее индексировала, что позволило выдержать высокую конкуренцию на рынке труда в Тульской области.

Резюмирую: к профессиональному празднику мы подходим с хорошими результатами. В рейтинге МЖД за 2021 год тульские железнодорожники среди лучших! Это высокая оценка, будем сохранять эту планку.

- В период конкурентной борьбы за пассажира жители нашего региона отдают предпочтение именно железнодорожному транспорту, считая его одним из наиболее удобных, комфортных и безопасных вариантов при поездках по Тульской области и стране. В этом прямая ваша заслуга!

- У МЖД есть миссия - экономим время, создаем комфорт. И огромнейший спрос на наши услуги подтверждает, что мы движемся в правильном направлении. Сегодня те, кто уезжает на юг, оставляют достаточно высокие отзывы о нашей работе, как по комфорту, так и по уровню сервиса. В этом плане железная дорога шагнула далеко вперед по сравнению, например, с концом прошлого столетия. И в плане безопасности ж/д транспорт имеет преимущества перед авто- и авиаперевозками.

- Железные дороги играют большую роль в развитии туризма…

- Безусловно! У нас есть традиции по сохранению исторической памяти. В преддверии Дня Победы открылся музейный комплекс на станции Узловая. Это 15-я такая станция в регионе. Мы продолжаем создание музейных комплексов, что здорово увеличивает турпоток в Тульский край.

В преддверии Дня Победы открылся музейный комплекс на станции Узловая.

В преддверии Дня Победы открылся музейный комплекс на станции Узловая.

- Александр Федорович, хочется искренне поздравить вас и ваш коллектив с профессиональным праздником!

- Спасибо! Тульские железнодорожники – это настоящие профессионалы своего дела. Случайных людей ж/д транспорт к себе не допускает. В нашем деле необходима высочайшая ответственность: мороз или жара, метель или ливень – нужно быть готовым ко всему, железнодорожник всегда на передовой. Работа на результат, умение четко решать профессиональные задачи – неотъемлемая черта нашей команды. Хочу и от себя лично поздравить наш сплоченный коллектив с приближающимся праздником, пожелать каждому здоровья, мира, добра и благополучия, живите с уверенностью в завтрашнем дне!

- Какие задачи стоят на ближайшую перспективу?

- Продолжать бесперебойно обеспечивать перевозки – грузовые и пассажирские. С наибольшим комфортом, чтобы привлекать новых потенциальных партнеров. Впереди у нас много новых проектов и планов.

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