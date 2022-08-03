Тульские железнодорожники: работа на благо людей

Жители региона считают ж/д транспорт одним из наиболее удобных, комфортных и безопасных вариантов при поездках по Тульской области и стране.

В преддверии профессионального праздника заместитель начальника Московской железной дороги филиала ОАО «РЖД» по территориальному управлению, заслуженный работник транспорта РФ Александр Потапенко подвел итоги работы тульских железнодорожников за I полугодие 2022 года.

Заместитель начальника Московской железной дороги филиала ОАО «РЖД» по территориальному управлению, заслуженный работник транспорта РФ Александр Потапенко.

- Период выдался непростым, а иногда и непредсказуемым, - говорит Александр Федорович. - Начинали мы его в условиях ограничений, связанных с пандемией, потом они были сняты, к лету мы подошли с нормальной возможностью планировать свои отпуска, передвижения – как железнодорожники, так и пассажиры. Но закончились ковидные ограничения, началась военная спецоперация. Мы не остались в стороне, принимали на Московском вокзале беженцев из ДНР, Мариуполя… Хотел бы отметить, что из личных средств тульские железнодорожники собрали беженцам более 1 млн рублей, которые во взаимодействии с федеральным отделением Красного Креста были направлены на точечную помощь нуждающимся людям. Также мы осуществляем перевозки, связанные непосредственно со спецоперацией.

Теперь о производственных показателях. С одной стороны, возникли ограничения на зарубежный отдых, а с другой стороны – возросла нагрузка на железнодорожный транспорт по перевозке населения внутри страны. Пассажирооборот по отношению к предыдущему году возрос на 17% - это очень высокий показатель! Но при этом нужно было находить резерв: дополнительные вагоны, локомотивы. Если в прошлом году по территории Тульской области проходило 28 пар пассажирских поездов, то в этом году уже 39. Но при этом и грузооборот не сократился: несмотря на санкции, в регионе он вырос почти на 4% - это тоже хороший результат тульских железнодорожников, такие показатели есть далеко не в каждом регионе.

Грузооборот в регионе, несмотря на санкции, вырос почти на 4%.

По всем направлениям – только вперед

- Конечно, есть сложности у наших партнеров - крупных промышленных предприятий региона, но и они преодолеваются. Например, перевозка продукции компании «Щекиноазот», с которой мы успешно реализовали проект по развитию совместной инфраструктуры на станции Казначеевка, выросла в 1,7 раза к прошлому году. Следующая наша совместная площадка с химиками – станция Малая Андреевка: сегодня ведется планомерная работа по подготовке исходно-разрешительной документации на проектирование.

Продолжается реализация масштабного проекта по электрификации направления Ожерелье – Узловая – Ефремов – Елец. Вложения ОАО «РЖД» на подготовку проектной документации составляют более 1 млрд рублей, а конечной целью станет запуск в эксплуатацию данного участка в 2024 году.

Традиционно начала работу детская железная дорога, которую жители Новомосковска называют «наша жемчужина». 19 мая провели мероприятие, на котором вскрыли капсулу, которая была заложена в прошлом столетии с пожеланиями детям будущего от их советских сверстников. Мероприятие получилось массовым и еще раз подчеркнуло те задачи, которые стоят перед всеми нами и страной в плане работы с молодежью. Что еще порадовало? Если брать как один из критериев настроения заработную плату, то в этом году наша компания трижды ее индексировала, что позволило выдержать высокую конкуренцию на рынке труда в Тульской области.

Резюмирую: к профессиональному празднику мы подходим с хорошими результатами. В рейтинге МЖД за 2021 год тульские железнодорожники среди лучших! Это высокая оценка, будем сохранять эту планку.

- В период конкурентной борьбы за пассажира жители нашего региона отдают предпочтение именно железнодорожному транспорту, считая его одним из наиболее удобных, комфортных и безопасных вариантов при поездках по Тульской области и стране. В этом прямая ваша заслуга!

- У МЖД есть миссия - экономим время, создаем комфорт. И огромнейший спрос на наши услуги подтверждает, что мы движемся в правильном направлении. Сегодня те, кто уезжает на юг, оставляют достаточно высокие отзывы о нашей работе, как по комфорту, так и по уровню сервиса. В этом плане железная дорога шагнула далеко вперед по сравнению, например, с концом прошлого столетия. И в плане безопасности ж/д транспорт имеет преимущества перед авто- и авиаперевозками.

- Железные дороги играют большую роль в развитии туризма…

- Безусловно! У нас есть традиции по сохранению исторической памяти. В преддверии Дня Победы открылся музейный комплекс на станции Узловая. Это 15-я такая станция в регионе. Мы продолжаем создание музейных комплексов, что здорово увеличивает турпоток в Тульский край.

В преддверии Дня Победы открылся музейный комплекс на станции Узловая.

- Александр Федорович, хочется искренне поздравить вас и ваш коллектив с профессиональным праздником!

- Спасибо! Тульские железнодорожники – это настоящие профессионалы своего дела. Случайных людей ж/д транспорт к себе не допускает. В нашем деле необходима высочайшая ответственность: мороз или жара, метель или ливень – нужно быть готовым ко всему, железнодорожник всегда на передовой. Работа на результат, умение четко решать профессиональные задачи – неотъемлемая черта нашей команды. Хочу и от себя лично поздравить наш сплоченный коллектив с приближающимся праздником, пожелать каждому здоровья, мира, добра и благополучия, живите с уверенностью в завтрашнем дне!

- Какие задачи стоят на ближайшую перспективу?

- Продолжать бесперебойно обеспечивать перевозки – грузовые и пассажирские. С наибольшим комфортом, чтобы привлекать новых потенциальных партнеров. Впереди у нас много новых проектов и планов.