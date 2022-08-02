В Туле 1 августа ко Дню Воздушно-десантных войск прошел автопробег «Zа ВДВ» Фото: материалы пресс-служб

В Туле в этом году День Воздушно-десантных войск начали отмечать уже 1 августа: сформированные на площади Победы, в сквере воинов-интернационалистов и на территории ДК «Металлург» автоколонны стартовали в 18:30, проехали разными путями и финишировали в военно-патриотическом парке «Патриот-Тула».

Автопробег «Zа ВДВ» объединил сегодняшних воинов-десантников и ветеранов ВДВ, неравнодушных туляков и подрастающее поколение. Для всех собравшихся ВИА «Крылатая Гвардия» подготовил концерт, исполнив и любимую песню десантников «Синева».

Он завершился праздничным концертом в парке «Патриот-Тула» Фото: материалы пресс-служб

Также на территории парка была организована работа полевой кухни. Туляков и гостей города угостили солдатской кашей и чаем. В завершение мероприятия здание конгресс-центра парка «Патриот-Тула» украсила проекция с символикой Дня воздушно-десантных войск.