Николай Воробьев: «Единая Россия» участвует в формировании и отправке гуманитарных грузов

«Единая Россия» участвует в формировании и отправке грузов в Левобережный район Мариуполя. Фото: материалы пресс-служб

На Донбассе и освобожденных территориях работает уже 37 гуманитарных центров «Единой России», отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на заседании Бюро Высшего совета партии.

Помимо этого, в рамках акции «Единой России» и Минпросвещения «Книги — Донбассу» собрано более 150 тысяч книг. Действие акции расширено и на освобожденные территории.

«Также партия помогает педагогам Донбасса подготовиться к новому учебному году и перейти на российские образовательные стандарты. Обеспечиваем школы и оборудованием, и литературой», — напомнил Андрей Турчак.

Поддержке и досугу детей «Единая Россия» уделяет отдельное внимание. Уже открыты детские центры в Луганске, Купянске, Старобельске, Алчевске. В них волонтеры-вожатые организуют спортивные и творческие занятия. Помимо этого, при поддержке партии на Донбассе к 1 сентября откроется не менее 3 кадетских корпусов, где смогут учиться в том числе дети-сироты.

В волонтерской работе на Донбассе и освобожденных территориях приняло участие уже более 1000 добровольцев «Молодой Гвардии Единой России» и Волонтерской Роты. Кроме того, МГЕР открыла представительства организации в народных республиках.

«Единая Россия» продолжает помогать и беженцам в ПВР — их сейчас развернуто 647 в 59 регионах, там находятся 33 тысячи вынужденных переселенцев из ЛДНР. И многие из них хотят вернуться в свои города.

«Мы фиксируем обратную тенденцию — люди начали возвращаться на Донбасс. Люди поверили и хотят жить у себя дома», — подчеркнул секретарь Генсовета.

Он также отметил, что с начала СВО «Единая Россия» собрала более 500 млн рублей пожертвований от физических и юридических лиц. Они пошли на закупку продуктовых наборов, средств реабилитации для инвалидов, детских принадлежностей и предметов первой необходимости. А также — на технические средства для поддержки народной милиции ЛДНР.

Заседание Бюро Высшего совета партии "Единая Россия". Фото: материалы пресс-служб

«Наша гуманитарная миссия на Донбассе продолжается. По мере продвижения наших войск увеличивается число людей, нуждающихся в помощи. Они должны чувствовать нашу поддержку. Поэтому было принято решение нарастить объемы помощи, собираемой для Донбасса», — заключил он.

- По поручению Губернатора Тульской области «Единая Россия» участвует в формировании и отправке грузов в Левобережный район Мариуполя, – отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев. – Это подшефная территория региона. Силами специалистов дорожной и строительной отрасли здесь идет восстановление социальных объектов, гражданской инфраструктуры. Приступила к работе вторая смена «выездной поликлиники» для диагностики и лечения жителей района. В начале июня в Левобережный район доставлено 40 тонн гуманитарной помощи, 29 июля представители «Единой России» привезли в Мариуполь еще 20 тонн груза, сформированного Правительством области при участии нашей регионального отделения партии и предприятий Тульской области. В Левобережном открыт мобильный гуманитарный центр, сотрудники которого распределяют гуманитарную помощь. В местную администрацию передаем инвентарь для уборки улиц, общественных территорий. Перед началом учебного года мы планируем обеспечить детей Левобережного необходимыми канцтоварами.