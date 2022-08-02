Глава Тульской области Алексей Дюмин поздравил туляков с Днем Воздушно-десантных войск Фото: Алексей ФОКИН

2 августа вся Россия празднует День Воздушно-десантных войск. И губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил с этим праздником бойцов и ветеранов ВДВ. В поздравлении, в частности, говорится:

"Товарищи гвардейцы-десантники! Дорогие ветераны! Поздравляю вас с Днем воздушно-десантных войск!

Этот праздник – дань мужеству, стойкости и силе «крылатой пехоты». Туляки по праву гордятся 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизией. Со времен Великой Отечественной войны и до наших дней в основе вашей службы – понятия чести, верности Родине и боевым товарищам.

Во всех миротворческих миссиях, контртеррористических операциях гвардейцы-десантники неизменно проявляли отвагу и высокий уровень подготовки. И сегодня воины дивизии самоотверженно выполняют сложнейшие боевые задачи в ходе спецоперации на Донбассе и Украине, защищают мирных граждан.

Мы всегда будем помнить наших павших товарищей. Их подвиг – пример истинной любви к Родине и готовности исполнить свой долг до конца.

Уверен, что личный состав дивизии и дальше будет с честью нести службу, отстаивать интересы Отечества.

Желаю вам здоровья, крепости духа и удачи!"