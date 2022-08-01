«Тульская соль» - новый бренд нашего региона

Продукция «Киреевского солепромысла» расширяет географию поставок.

За год с небольшим продукция ООО «Киреевский солепромысел» успешно зарекомендовала себя на российском рынке, сегодня она востребована в большинстве городов ЦФО.

О том, какие факторы обеспечивают стабильный сбыт продукции, выпускаемой под брендом «Тульская соль», мы беседуем с Игорем Булаевым, директором ООО «Киреевский солепромысел».

- География наших поставок продолжает расширяться, - рассказывает Игорь Владимирович. - Кроме Тульского региона (на который приходится 50% сбыта), «Тульская соль» отправляется в Санкт-Петербург, Москву, Казань, Башкирию, а также Московскую, Ленинградскую, Калужскую, Липецкую, Орловскую, Брянскую, Белгородскую, Тверскую, Рязанскую и Курскую области. Завод - участник региональной программы «Сделано в Тульской области».

Предприятие вошло в программу «Сделано в Тульской области».

В условиях санкций объемы продаж не падают, некоторые проблемы возникли с обслуживанием оборудования: подорожали расходные материалы, запчасти. Но мы оперативно подобрали аналоги – российские, белорусские. Уверен, что в любой кризисной ситуации главное - не паниковать, а продолжать делать свое дело, работать спокойно.

- Что определяет рост сбыта «Тульской соли»?

- Первым и основным фактором является подтверждение стабильно высокого качества нашей продукции. Наша пищевая соль сорта «Экстра» изготовлена в соответствии с требованиями ГОСТ, прошла обязательную добровольную сертификацию и соответствует всем требованиям Технического регламента таможенного союза на пищевую продукцию.

Во-вторых, мы импортозамещающее производство, сейчас важность этого фактора сильно возросла. Ведь большая часть соли в России все-таки привозная. Мы эту проблему решаем.

Немаловажный момент - географическое расположение завода. Рядом находится сеть автомобильных и железнодорожных магистралей. Трасса М4 и крупный железнодорожный узел станция Узловая обеспечивают удобство транспортировки. Это обеспечивает доступ ко всем рынкам ЦФО и за его пределы.

- Во время экскурсии по заводу мы отметили большую долю автоматизации…

- На предприятии установлена полностью автоматизированная система управления технологическим процессом производства соли, используется высокоточное и высококлассное отечественное и импортное оборудование. Наверняка обратили внимание на роботов-укладчиков. Они укладывают продукцию на паллеты, это заметно упрощает процесс производства.

Напомню, что завод построен на базе существующей эксплуатационной скважины Комсомольского участка месторождения каменной соли в Киреевском районе.

"Тульская соль" - новый перспективный бренд нашего региона.

Пищевая соль сорта «Экстра» производится выварочным способом. Такой способ добычи наиболее экологичен и минимизирует воздействие на окружающую среду. На выходе получаем пищевую соль сорта «Экстра» с содержанием хлорида натрия не менее 99,7%. Именно такой высококачественный продукт мы продвигаем на российский рынок. В ассортиментную линейку продукции входят таблетированная соль, пищевая соль сорта «Экстра». В перспективе планируем производство нитритно-посолочной смеси и соли фармакопейного качества.

- Высокий спрос на продукцию позволил принять решение о строительстве II очереди завода…

- Да, в июне прошлого года губернатор Тульской области Алексей Дюмин и учредитель компании Александр Ренгач подписали соглашение о сотрудничестве при реализации инвестпроекта «Строительство завода по производству пищевой соли сорта «Экстра» с объемом выпуска 160 тысяч тонн готовой продукции в год». Новый проект предполагает вложение еще 3 млрд рублей инвестиций и создание около 100 новых рабочих мест (сейчас штат предприятия – 172 человека). Однако в связи с увеличением спроса и текущими событиями сейчас проходит актуализация технологического проекта – мы увеличим мощности до 200 тысяч тонн в год. В реализации проекта нам помогает Фонд развития промышленности Тульской области, а сам производственный старт второй очереди планируется до конца 2024 года.

«Киреевский солепромысел» успешно зарекомендовал себя на российском рынке.

- «Тульская соль» - молодой, перспективный, но уже узнаваемый бренд, - резюмирует Игорь Булаев. - Коллектив предприятия приложит все усилия, чтобы наша продукция достойно представляла Тульскую область и уверенно встала в один ряд с такими известными визитными карточками Тулы, как самовары или пряники!

ООО "Киреевский солепромысел":

Тульская область, Киреевск, шахта "Комсомольская"

8 800 234-04-94.

Подробнее о предприятии на официальном сайте soleprom-tula.ru