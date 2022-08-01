Новомосковский политехнический колледж при поддержке «ЕвроХима» получит грант на 100 миллионов рублей

Новомосковский политехнический колледж стал победителем конкурсного отбора в рамках федерального проекта "Профессионалитет"

Учебное заведение получит грант в 100 млн. рублей на создание в 2023 году кластера по химической отрасли. Это стало возможно благодаря поддержке опорного предприятия АО «НАК «Азот» компании «ЕвроХим».

Проект «Профессионалитет» ориентирован на усиление практической составляющей и соответствие запросам рынка труда при подготовке студентов. Развитие химических и аграрных технологий напрямую зависит от уровня знаний и условий подготовки молодых специалистов. Понимая это, компания «ЕвроХим» создает инновационную инфраструктуру детского и юношеского образования в городах своего присутствия.

Победа в конкурсе сможет поднять качество профессионального образования на новый уровень — в первую очередь, за счёт совершенствования материально-технической базы подготовки технических специалистов среднего звена.

Также в Новомосковске с этого года запускаются специальные ЕвроХим-классы с расширенным изучением математики, физики и химии. В этом году для учеников 10 класса будет запущен технологический ЕвроХим-класс на базе МБОУ «Центр образования №1»