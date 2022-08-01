«Алекс Витрина»: Любые сложности надо воспринимать как возможность поиска новых точек для роста

«Алекс Витрина» выполняет заказы и для частных клиентов.

Сейчас в помощи со стороны государства предприниматели нуждаются как никогда. Влияние санкций почувствовали на себе большинство российских компаний. В срочном порядке приходится перестраивать работу, искать новых поставщиков и логистические цепочки… Понимая, что это ведет к немалым издержкам, на помощь бизнесу пришло государство.

18 марта 2020 года в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Туле открылся центр «Мой Бизнес» - «единое окно» для предпринимателей. Здесь можно получить поддержку в любых вопросах: от поиска бизнес-идеи до выхода на экспорт. Помогают в Центре не только тем, кто планирует начать свое дело, но и действующим предпринимателям.

Генеральный директор ООО «Алекс Витрина» Дмитрий Коновалов

- Одним из основных направлений деятельности компании «Алекс Витрина» на протяжении более 15 лет является проектирование и изготовление торгового и выставочного оборудования. За это время мы наработали большой опыт в сфере организации торговых и выставочных площадок любой сложности, - говорит генеральный директор ООО «Алекс Витрина» Дмитрий Коновалов. - Мы предлагаем как готовые, так и разрабатываемые на заказ виды оборудования и решения по комплектации торговых площадей для таких магазинов, как «алкомаркеты», АЗС продукты, автозапчасти, аптеки, инструменты, салоны сотовой связи, бытовая техника, сувенирная продукция, посуда, канцтовары, косметика, кожгалантереи, спортивные магазины и так далее.

Наша компания успешно проектирует музейное и выставочное оборудование. Яркие примеры — реализация проектов для филиала ЦБ России в г. Тула, где мы разработали и изготовили выставочное оборудование в музей, музей истории в Чехове Московской Области, Музей оружия в Туле («Шлем»), Куликово Поле, Некрополь Демидовых, Ясная Поляна, Богородицкий музей-парк, историческая композиция Института Повышения Квалификации. Изготовленные нами витрины и демо-формы есть почти в любом музее Тулы и области.

У компании огромный опыт в сфере организации торговых и выставочных площадок.

Наши специалисты помогут спроектировать оборудование с любыми конструктивными характеристиками. Особенность нашего подхода: мы не создаем «образы» интерьера. Сначала мы проектируем оборудование, исходя из ее функциональности, а затем делаем реалистичную визуализацию проекта, вписывая и оформляя ее в интерьере. Это позволяет исключить ошибки, которые совершают дизайнеры, специализирующиеся только на интерьерах, и в конечном итоге реализовать проект с точностью, а главное, с максимальной функциональностью для клиента. Наша деятельность не ограничивается организацией торгово-выставочной сферы: мы преуспели в проектировании и изготовлении корпусной мебели для частных клиентов (кухни, шкафы-купе и отдельные предметы интерьера).

ООО «Алекс Витрина» работает в Туле более 15 лет.

В последнее время возросло количество заказов на комплексное оснащение жилых помещений мебелью. В рамках таких задач наши сотрудники создают дизайн-проект помещения, согласовывают работы со специалистами по отделке, разрабатывают все необходимые технические решения, связанные с электрикой, вентиляцией, водоснабжением и водоотведением. К моменту изготовления мебели помещение полностью подготовлено. Такой подход позволяет избежать ошибок на стадии проведения строительно-отделочных работ. Мы располагаем достаточной материально-технической базой для реализации проектов любой сложности. На нашем производстве мы собрали станочный парк для полного производственного цикла, что позволяет быть независимыми от подрядных организаций.

- Дмитрий Алексеевич, вы на рынке давно, но даже такой опытной компании в современной ситуации понадобилась поддержка…

- Именно так! Очень полезным и своевременным оказалось наше сотрудничество с Центром «Мой бизнес»: поясню на примере нашего предприятия. В настоящее время бизнес серьезно «просел» в направлении открытия новых торговых площадей - магазиностроения. Мы работаем не только по Туле, но и по стране: в прошлом году устанавливали оборудование во Владимире, Омске, Нижнем Новгороде, Коврове, Краснодаре и много где еще. У нас были планы и на этот год, но проекты сдвинулись по времени, образовался дефицит заказов: апрель, май, июнь были напряженные. Но мы частично перепрофилировались, сумев стабилизировать ситуацию. Ушли в сторону частных клиентов - они и раньше были, но больше мы работали с организациями – муниципальными, федерального уровня, с бизнесом. Большим подспорьем стало обращение в региональный Фонд поддержки предпринимательства, где нам оперативно согласовали пакет помощи. В течение месяца компания получила денежные средства на увеличение оборотных средств, это очень помогло. Но мы не стали ограничиваться получением льготного займа, а решили войти в программу «Сделано в Тульской области». Программа действует два года, были мысли войти в нее и раньше, но настораживала бумажная волокита. Ошибались, оказывается… Все произошло быстро, и теперь благодаря программе идет рекламная поддержка компании «Алекс Витрина» на ТВ, в газетах и в других СМИ. Это способствует продвижению наших услуг. Сотрудничество с Центром «Мой бизнес» будем обязательно продолжать.

ООО "Алекс Витрина":

Тула, ул. Болдина, д. 47а, тел. (4872) 24-50-42

alekc-vitrina.ru