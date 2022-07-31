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Здоровье31 июля 2022 9:01

За сутки в Тульской области на 31 июля выявили 123 новых случая коронавируса

Впервые за неделю показатель суточной заболеваемости не вырос, а снизился
Источник:kp.ru
За сутки в Тульской области на 31 июля выявили 123 новых случая коронавируса

За сутки в Тульской области на 31 июля выявили 123 новых случая коронавируса

Фото: Алексей ФОКИН

По данным сайта Стопкоронавирус на 31 июля, 11:30, за сутки в Тульской области выявили 123 новых случая коронавируса - впервые за неделю этот показатель снизился. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразиллся 159 791 пациент. Также за эти сутки в регионе госпитализировали 6 человек.

80 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего переболевших ковидом в регионе зарегистрировано 153 426 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умер 5 251 человек.

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