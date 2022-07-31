Тульский «Арсенал» сыграл вничью с тольяттинским «Акроном» Фото: материалы пресс-служб

Накануне, 30 июля, тульский «Арсенал» принял на своей территории тольяттинский «Акрон». Встреча прошла напряженно и окончилась ничьей со счетом 1:1.

Счёт открыли гости в середине первого тайма, а вот опытный игрок Кирилл Панченко, который в двух предыдущих играх забивал победные мячи, дважды не воспользовался открывавшимися возможностями.

Зато во втором тайме тульский полузащитник Сергей Ткачев забил гол в ворота «Акрона». Но вскоре после этого судья удалил с поля полузащитника «Арсенала» Илью Серикова за игру рукой и назначил пенальти в ворота Левашова. Но тольяттинцам пенальти реализовать не удалось - удар пришелся в штангу.

После трех игр в активе туляков 7 очков. Команда продолжит борьбу за возвращение в РПЛ. А 8 августа «Арсенал» сыграет в Калининграде с «Балтикой».