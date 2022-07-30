На 30 июля в Тульской области за сутки выявили 132 новых случая коронавируса Фото: Алексей ФОКИН

По данным сайта Стопкоронавирус на 30 июля, 11:00, за минувшие сутки в Тульской области выявили 132 новых случая коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 159 668 пациентов. Также за эти сутки в регионе госпитализировали 12 человек.

113 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего переболевших ковидом в регионе зарегистрировано 153 346 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 250 человек.