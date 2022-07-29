Чем Тульской области грозит "вспышка" численности непарных шелкопрядов Фото: Арина ВОРОНЦОВА

В Туле произошла вспышка размножения непарного шелкопряда. Об этом сообщили специалисты тульского экзотариума.

В Туле и области жители все чаще замечают в городе незнакомых бабочек - бледной окраски, как у ночных мотыльков, но активных днем. Отличительной чертой этих бабочек являются пышные перьеобразные "усы". Насекомых замечают на деревьях по несколько особей, иногда до 10 штук.

Чем Тульской области грозит "вспышка" численности непарных шелкопрядов (фото - Тульский экзотариум)

Специалисты-энтомологи тульского экзотариума пояснили, что бабочки называются "непарный шелкопряд" (непарный - из-за резкого отличия облика самцов и самок) либо "цыганская моль", и такое увеличение его численности говорит о том,что сейчас наступила так называемая вспышка размножения шелкопрядов, которая происходит примерно раз в 10 лет, а численность шелкопрядов возрастает в сотни раз.

Самки откладывают яйца в кору деревьев, а для защиты покрывают их волосками с собственного брюшка, что, кстати, может провоцировать аллергию у людей. Но аллергия - это полбеды, куда хуже, что гусеницы непарного шелкопряда очень прожорливы и способны съесть всю листву с деревьев практически подчистую. Гусеницы питаются примерно 300 видами растений, но больше всего предпочитают дуб и березу.

К сожалению, сейчас опылять деревья бесполезно - бабочки после отложения яиц погибают, а потомство шелкопрядов надежно спрятано под корой деревьев. Бороться с засильем гусениц придется весной, чтобы они не уничтожили зеленые насаждения региона.