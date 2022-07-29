Туляк установил трекер на машину своей знакомой и получал детализацию ее звонков Фото: Алексей ФОКИН

39-летний житель Тулы подозревается в покупке специальных технических средств для слежки и в незаконном сборе сведений о чужой частной жизни без согласия человека.

По версии следствия, весной 2021 года подозреваемый через Интернет купил трекер, чтобынегласно получать информацию о своей 39-летней знакомой. Это устройство он закрепил под автомобилем женщины и отслеживал ее перемещения. Кроме того, злоумышленник получил детализацию соединений абонентского номера потерпевшей, и передал ее с помощью одного из мессенджеров знакомому женщины, нарушив тайну ее частной жизни.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Подозреваемый задержан, следователь направил в суд ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения.

Кроме того, при обыске в жилище подозреваемого нашли наркотики, в связи с чем ему также грозит уголовная ответственность.

Расследование уголовного дела по материалам регионального управления ФСБ России продолжается.