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Здоровье29 июля 2022 8:55

На 29 июля в Тульской области зафиксировано 122 новых случая коронавируса

Число госпитализаций и смертей пока остается на прежнем уровне и не растет
Источник:kp.ru
На 29 июля в Тульской области зафиксировано 122 новых случая коронавируса

На 29 июля в Тульской области зафиксировано 122 новых случая коронавируса

Фото: Алексей ФОКИН

По данным сайта Стопкоронавирус на 29 июля, 11:15, за последние сутки в Тульской области выявили 122 новых случая коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 159 536 пациентов. Также за эти сутки в регионе госпитализировали 11 человек.

20 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего переболевших ковидом в регионе зарегистрировано 153 233 человека.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 249 человек.

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