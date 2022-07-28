Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 июля 2022 12:23

Тульская область отправила в Мариуполь новую партию гуманитарного груза

Конвой доставит в Левобережный район города 20 тонн продуктов, воды и средств гигиены
Источник:kp.ru
Тульская область отправила в Мариуполь новую партию гуманитарного груза

Тульская область отправила в Мариуполь новую партию гуманитарного груза

Фото: материалы пресс-служб

28 июля из Тулы в Мариуполь отправился конвой с гуманитарной помощью, сформированный правительством Тульской области при участии предприятий и организаций.

Тульская область отправила в Мариуполь новую партию гуманитарного груза

Тульская область отправила в Мариуполь новую партию гуманитарного груза

Фото: материалы пресс-служб

Всего в этой партии отправили в Левобережный район города 20 тонн полезного груза. Это тысяча продуктовых комплектов с консервами, крупами, макаронами, сахаром, кондитерскими изделиями, чаем и кофе, питьевой водой, средства личной гигиены, детские памперсы, а также инструменты и инвентарь, необходимые для восстановления разрушенной городской инфраструктуры.

Интересное