Тульская область отправила в Мариуполь новую партию гуманитарного груза Фото: материалы пресс-служб

28 июля из Тулы в Мариуполь отправился конвой с гуманитарной помощью, сформированный правительством Тульской области при участии предприятий и организаций.

Тульская область отправила в Мариуполь новую партию гуманитарного груза Фото: материалы пресс-служб

Всего в этой партии отправили в Левобережный район города 20 тонн полезного груза. Это тысяча продуктовых комплектов с консервами, крупами, макаронами, сахаром, кондитерскими изделиями, чаем и кофе, питьевой водой, средства личной гигиены, детские памперсы, а также инструменты и инвентарь, необходимые для восстановления разрушенной городской инфраструктуры.