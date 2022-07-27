Николай Воробьев:«Единая Россия» старается максимально оперативно реагировать на запросы жителей

С жителями Тулы, Узловой и Суворова встретился секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев.

Со словами благодарности за помощь в организации летнего отдыха к лидеру тульских единороссов обратились представительницы сразу двух организаций родителей, воспитывающих детей-инвалидов. На протяжении нескольких лет в рамках проекта «Единая страна – доступная среда» партия помогает им в различных вопросах.

- Это оздоровление и отдых семей, юридическое сопровождение, организация интересного досуга, помощь в социализации и реабилитации, решение бытовых проблем, оснащение помещений общественных организаций, – рассказал Николай Воробьев. – Мы помогаем взрослым и детям с ограниченными возможностями здоровья: приобретаем технические средства, гаджеты для обучения и развития. Стараемся максимально оперативно реагировать на запросы, быть надежными партнерами для людей с непростой судьбой и большим стремлением жить активной, интересной жизнью.

Жители пришли на прием к Николаю Воробьеву со словами благодарности.

Руководитель региональной организации содействия лицам с ОВЗ «Трисомик» Марина Листина поблагодарила Николая Юрьевича за помощь в организации поездки в Крым. Лидер тульских единороссов поблагодарил коллектив «Трисомика» за инициативность и самоотверженность и пожелал отличного отпуска на море.

Уже несколько сезонов «Единая Россия» организует на базе загородного комплекса «Капитан» в Заокском районе выездной отдых для семей с детьми-инвалидами. С конца мая здесь в рамках партийной акции «Каникулы» побывали уже более 30 семей. Как рассказала пришедшая на прием представительница организации содействия инвалидам детства с расстройствами аутистического спектра и их семьям «Маленькая страна – мы есть» Юлия Иванова, в «Капитане» родителям удалось создать своего рода мини-лагерь, все отдохнувшие очень довольны, семьи еще больше сплотились, взрослые и дети набрались сил и провели каникулы с пользой.

«Единая Россия» организует на базе загородного комплекса «Капитан» в Заокском районе выездной отдых для семей с детьми-инвалидами.

Также во время приема к Николаю Воробьеву как к региональному координатору партпроекта «Историческая память» обратился активный житель Узловой Виктор Селютин. Он выступил с инициативой рассмотреть возможность увековечить в Туле память великого русского хирурга, академика Бориса Петровского, а также организовать в сентябре выставку в честь 100-летия создания Государственной санитарно-эпидемиологической службы России.