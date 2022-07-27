Кузница будущих аграриев Фото: Игорь КОПЫТОВ

Образовательное учреждение – постоянный участник мероприятия. В этом году колледж представил современную технику, на которой обучаются студенты. Техника закуплена на средства федерального гранта, в рамках которого созданы, открыты и успешно функционируют новые мастерские по четырем компетенциям: «Агрономия», «Сельскохозяйственные биотехнологии»; «Сити-фермерство»; «Эксплуатация сельскохозяйственных машин».

Студенты колледжа рассказывали гостям о своей учебе и будущей профессии, о престижности работы в сельском хозяйстве.

Кузница будущих аграриев Фото: Игорь КОПЫТОВ

В этом году колледж дал путёвку в жизнь 355 специалистам по специальностям и рабочим профессиям, в том числе сельскохозяйственной направленности. Почётными гостями торжественного мероприятия вручения дипломов стали: Глава администрации муниципального образования города Тула - Дмитрий Вячеславович Миляев, министр сельского хозяйства Тульской области - Алексей Степанович Стёпин, они вручили благодарственные письма лучшим студентам, получившим диплом с отличием. Руководители ведущих сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий Тульской области, присутствовавшие на торжественном вручении дипломов, с удовольствием предлагали выпускникам работу в своих организациях, ведь в знаниях выпускников они уверены, так как являются председателями государственных экзаменационных комиссий.

Попечительский совет Тульского сельскохозяйственного колледжа, в который входят руководители ведущих сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий Тульской области, в 2022 году традиционно вручал персональные именные стипендии: ежегодные единовременные денежные выплаты в размере десяти тысяч рублей для выпускников колледжа, проявивших выдающиеся успехи в освоении конкретной образовательной программы, успешно прошедших производственные практики на предприятиях АПК Тульской области, а также достигших значительных успехов в чемпионатах профессионального мастерства.

Директор ТЦ «Агрит» официальный дилер Ростсельмаш Вера Попова

- Мы давние партнеры Тульского сельхозколледжа - отметила директор ТЦ «Агрит» официальный дилер Ростсельмаш Вера Попова. - Компания в 2018 году создала на базе ГПОУ ТО «Тульский сельхозколледж имени И.С. Ефанова» учебный класс лаборатории комбайнов. Новая аудитория оснащена современным мультимедийным оборудованием, новым учебным пособием, которые помогут студентам лучше усваивать теоретические знания. Также колледж получил возможность обучать своих студентов на инновационном комбайне от Ростсельмаш Acros 550, ключи от которого вручили директору колледжа на "Дне поля 2019". Мы стараемся вносить свой посильный вклад в подготовку профессиональных кадров для агробизнеса региона.

За вклад в развитие сельского хозяйства и участие во всероссийской ярмарке-фестивале "АгроТула 2022" сельхозколледж получил Благодарственное письмо от Министерства сельского хозяйства региона.