Стоматологи, которых советуют

Важный вопрос профилактики

Лобова Наталия, врач-стоматолог детский. После окончания Тверской государственной медицинской академии сразу начала работать на детском приеме. Общий стаж 16 лет.

Лобова Наталия, врач-стоматолог детский.

- Выбор профессии - это моя судьба. Я твердо знала всегда, что хочу работать с детьми в детском саду, в школе или в медицинском учреждении. И так получилось, что профессия стоматолог связала меня с моей мечтой. Я очень люблю детей и мне очень приятно, что я могу ежедневно заботиться о здоровье их зубов.

Профилактика важна в любом деле, а особенно в вопросе здоровья зубов. Часто этот момент родители упускают, потому что считают, что молочные зубы можно не лечить, они все равно поменяются. Это в корне не верно.

Молочные зубы начинают формироваться примерно на пятой неделе беременности. Поэтому очень важно молодой мамочке заботиться о будущем малыше с самого начала.

Для того чтобы у малыша были хорошая структура эмали и здоровые зубки с рождения, маме во время беременности необходимо:

- своевременное лечение кариеса (в идеале до беременности) и обязательные профилактические осмотры;

- лечение заболеваний, возникших в процессе вынашивания плода, только под наблюдением врача и с обязательным контролем приема лекарственных препаратов;

- полноценное питание, витамины, употребление в пищу больше натуральных продуктов, свежих овощей, чистой воды;

- соблюдение режима сна и отдыха;

- частые прогулки на свежем воздухе;

- позитивный эмоциональный фон;

- информирование врача о перенесенных заболеваниях и о генетической предрасположенности к каким – либо заболеваниям.

Но и после рождения малыша расслабляться не стоит. Как только появится первый зубик, за ним нужно обязательно ухаживать (чистить с первых дней). Кариес образуется в кислой среде. Поэтому крайне важно поддерживать в ротовой полости нейтральный рH. И сделать это совсем не сложно.

Если у малыша уже есть кариозные зубки, их нужно полностью пролечить. Больные зубы - это инфекция во всем организме ребенка. Обязательно проводить профилактические осмотры полости рта у стоматолога не менее двух раз в год. Родителям очень важно контролировать процесс чистки зубов детьми до 8-9 лет.

Также необходим контроль потребления сладкой и кислой пищи. Чаще всего леденцы, ириски, сладкое и кислые морсы, компоты являются источником развития кариеса. Лучше, если ребенок научится пить обычную чистую воду. Очень важно следить за количеством потребляемой пищи, не позволять частых перекусов. Для нашей слюны очень полезно, если между приемами пищи будут перерывы. Организм ребенка устроен так, что нормальный рH в его ротовой полости восстанавливается сам. Вполне достаточно 4-х разового полноценного здорового питания.

Нужно вовремя (до 1 года) отказаться от соски и бутылочек, длительное использование которых может привести к зубочелюстным деформациям, нарушению жевания, дыхания, и потребует в дальнейшем дорогостоящего ортодонтического лечения.

Еще стоит упомянуть о витамине Д, который играет большую роль в усвоении кальция и фосфора. Поэтому родителям нужно проконсультироваться с педиатром по приему витаминов и минералов.

На стоматологическом приеме мы не только лечим малышам больные зубки, но также учим их правильно чистить ротовую полость, показываем родителям, как это нужно делать, советуем зубные пасты, щетки. Занимаемся профессиональной гигиеной полости рта, фторированием и герметизацией фиссур. После лечения каждому маленькому пациенту мы составляем индивидуальный план профилактики. Здоровые зубы в детстве - залог полноценной улыбки во взрослой жизни, и об этом важно помнить родителям маленьких пациентов.

Композитная реставрация зубов

Ульянова Юлия врач-стоматолог. Стаж работы 8 лет.

Ульянова Юлия врач-стоматолог.

- Я закончила Воронежскую государственную академию имени Бурденко. Еще в детстве хотела стать врачом. Именно направление «стоматология» выбрала не случайно: захотелось делать людей не только здоровыми, но и красивыми.

А красота в стоматологии - это не миф, это вполне выполнимая задача. Композитной реставрацией в стоматологии называют восстановление анатомической формы зуба с помощью послойного нанесения композитного светоотверждаемого материала, имитирующего структуры зуба: дентин, эмаль. Причем применяется она не только для фронтальной группы зубов, но и для жевательной. Композиты позволяют вернуть зубу способность пережевывать пищу и сохранить эстетику, сделать восстановленный зуб неотличимым от естественного.

Композитные пломбировочные материалы применяются в стоматологии уже более полувека, однако состав материалов постоянно совершенствуется и изменяется для достижения оптимальной прочности и эстетики. Сегодня мы используем наноматериалы, гибридные композиты, которые выигрывают по данным показателям у материалов предыдущего поколения. Ключевое свойство любого композита — отличная адгезивность (сцепление материала с тканями зуба), которая достигается с помощью полимеризации. За счет невероятно малых размеров частиц, входящих в состав композита, такие пломбировочные материалы сочетают в себе высокие прочностные характеристики и равномерное распределение нагрузки на всю пломбу, что увеличивает срок службы реставрации. Кроме прочности они обладают отличными эстетическими качествами, позволяя передать цветовые и структурные характеристики зуба, имеют хорошую цветостойкость даже под воздействием пищевых красителей.

Чаще всего проводят реставрацию при наличии сколов и других механических повреждений и разрушений твердых тканей зуба, большой площади поражения кариесом, изменении цвета или формы зуба.

Существуют прямые и непрямые композитные реставрации. Прежде всего, методики отличаются технологией производства. Изготовление прямых композитных виниров подразумевает проведение всех манипуляций в ротовой полости пациента, тогда как непрямые реставрации требуют наличия зуботехнической лаборатории для производства накладок.

На терапевтическом приеме чаще всего используют прямые методы реставрации. Я в своей практике использую метод «силиконового ключа» - восстановления анатомической формы зуба с помощью силиконового слепка.

Ульянова Юлия врач-стоматолог

Метод «силиконового ключа» в терапевтической стоматологии является инновационной разработкой, позволяющей обеспечить максимальный эстетичный вид и анатомическую форму восстанавливаемого зуба. Такая методика существенно уменьшает временные затраты на реставрацию и позволяет восстанавливать не только фронтальные, но и жевательные зубы.

Так что эстетическая реставрация с помощью композитных материалов доступна каждому. И пусть ваша улыбка будет здоровой и красивой!

ГУЗ "Тульская областная стоматологическая поликлиника", www.tosp-tula.ru.

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