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Происшествия27 июля 2022 7:04

В Тульской области рыбак спас тонущую 7-летнюю девочку

Девочка пришла купаться без сопровождения взрослых
Источник:kp.ru
В Тульской области рыбак спас тонущую 7-летнюю девочку (фото - газета "Знамя. Узловая")

В Тульской области рыбак спас тонущую 7-летнюю девочку (фото - газета "Знамя. Узловая")

На Любовском водохранилище в Узловой едва не произошла трагедия, избежать которую помог рыбак Александр Ведешкин. Он приехал на водоем порыбачить и расположился на берегу с удочкой. Неподалеку от него в воде плескались дети. И в какой-то момент одна из них, 7-летняя девочка, начала тонуть.

«Времени на раздумье не было. Успел только снять обувь, прыгнул в воду и вытащил малышку на берег. Уже на суше завернул ее в теплую куртку и вызвал 112», - рассказал Александр.

Как выяснилось позднее, девочка купалась без сопровождения взрослых, к тому же, Любовское водохранилище не предназначено для купания. В Узловой есть только один разрешенный пляж - Трестовский водоем, где есть все спасательные средства для безопасного отдыха.

Стоит отметить, это не первый случай, когда Александр спас тонущего из воды. Так, год назад на его глазах легковой автомобиль вылетел в реку и начал уходить под воду. Водитель сумел самостоятельно выбраться, а вот у пристегнутого пассажира возникли трудности. Александр бросился спасать пассажира, перерезал ремень и благополучно вытащил на берег.

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