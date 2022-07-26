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Происшествия26 июля 2022 14:50

В Тульской области автомобиль УФСИН попал в ДТП: пострадал один человек

всего столкнулись три автомобиля - Citroen и Nissan и КАМАЗ, принадлежащий ведомству
Источник:kp.ru
В Тульской области автомобиль УФСИН попал в ДТП: пострадал один человек (фото корреспондента КП).

В Тульской области автомобиль УФСИН попал в ДТП: пострадал один человек (фото корреспондента КП).

Вечером 26 июля в Киреевском районе Тульской области на 17-м километре автодороги "Тула-Новомосковск" произошло ДТП с участием 3 автомобилей: легковых Citroen и Nissan и КАМАЗа - автомобиля для перевозки заключенных УФСИН Липецкой области.

В Тульской области автомобиль УФСИН попал в ДТП: пострадал один человек (фото корреспондента КП).

В Тульской области автомобиль УФСИН попал в ДТП: пострадал один человек (фото корреспондента КП).

По имеющейся информации, в столкновении пострадал один человек - водитель Nissan, ему оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации он отказался. Автомобиль ФСИН, как уточнили в пресс-службе, возвращался пустым после доставки заключенных.

На месте работал один пожарный расчет МЧС Тульской области - потребовалось смыть горюче-смазочные материалы, чтобы предотвратить возгорание.

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