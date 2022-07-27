Ростсельмаш на «АгроТула 2022» Фото: Игорь КОПЫТОВ

В нем приняли участие представители фирм-производителей, сельскохозяйственных организаций, фермерских хозяйств и предприятий пищевой промышленности из разных городов России.

Экспозицию Ростсельмаш посетили глава администрации Дмитрий Миляев и министр сельского хозяйства Алексей Степин. Дмитрий Миляев отметил: "Сейчас важно развивать аграрное машиностроение. И современные образцы техники Ростсельмаш - лучшее подтверждение тому, что отрасль движется в правильном направлении и наращивает темпы, выпуская на рынок инновационные агромашины, которые способны удовлетворить потребности сельского хозяйства".

Ростсельмаш на «АгроТула 2022» Фото: Игорь КОПЫТОВ

Именно стенд ТЦ "Агрит" официального дилера компании стал центром притяжения на сельскохозяйственной выставке. Ведь многие горожане увидели впервые такую мощную технику вживую. Сделать фото, побывать внутри кабины, рассмотреть детали - было интересно и детям, и взрослым.

Ростсельмаш на «АгроТула 2022» Фото: Игорь КОПЫТОВ

Ростсельмаш на «АгроТула 2022» Фото: Игорь КОПЫТОВ

Сельхозтоваропроизводители тоже проявляли огромный интерес к экспозиции. Многие из них уже работают на технике Ростсельмаш, знают ее преимущества, но всегда есть вопросы, и что обсудить.

В Туле Ростсельмаш представил сразу четыре образца агромашин.

TORUM 785 - один из самых высокопроизводительных в мире роторных зерноуборочных комбайнов, способный за один сезон убрать свыше 2 000 Га различных культур. Помимо высокой производительности и экономичности, комбайны TORUM отличает способность эффективно работать на сложных агрофонах.

Трактор-рекордсмен RSM 2375 на шарнирно-сочлененной раме. Он предназначен для больших объёмов работ в сложных условиях: этот универсально-пропашной трактор шестого тягового класса подходит для крупных агропроизводителей. Отличается экономичностью, простотой в обслуживании и ремонте.

Самый мощный в серии - кормоуборочный комбайн F 2650. Эта машина вобрала в себя лучшие технические решения отрасли, поэтому она одновременно высокопроизводительна, экономична, проста и интеллектуальна.

Также гости «Дня поля» смогли детально изучить прицепной опрыскиватель RSM TS-3200/4500 SATELLITE, который предназначен для защиты растений и внесения удобрений в виде водяных растворов. Опрыскиватель способен вносить от 60 до 500 литров на гектар при скорости движения 12 км/ч.

Ростсельмаш на «АгроТула 2022» Фото: Игорь КОПЫТОВ

- Ростсельмаш сегодня готов удовлетворить самый взыскательный спрос сельхозтоваропроизводителей. Сегодня компания активно внедряет цифровые разработки в производимые агромашины. Электронные системы - это ноу-хау Ростсельмаш, они дают большие преимущества для сельхозтоваропроизводителей. Современный фермер может не только удаленно контролировать работу техники в поле и получать уведомления на собственный телефон, но и, к примеру, сделать картографирование с последующим внесением в базу данных. Преимущества очевидны: один аграрий может сразу управлять пятью машинами.

Наши задачи в Тульской области – продажа техники Ростсельмаш, ее обслуживание и, конечно, поставка запасных частей как в гарантийный, так и в постгарантийный период, - рассказала Вера Анатольевна Попова, директор ТЦ «Агрит», официального дилера производителя.

Ростсельмаш на «АгроТула 2022» Фото: Игорь КОПЫТОВ

От первого лица

- Мы работаем больше 25 лет и все это время сотрудничаем с Ростсельмаш, - говорит директор КФХ Сергей Аксенов. - Комбайны Ростсельмаш, такие как ACROS, TORUM соответствуют предъявляемым нами требованиям. У нас в хозяйстве их пять. Они замечательно работают с урожаем, надежны в эксплуатации, многофункциональны и прекрасно работают в суровых полевых условиях. Хочу также отметить работу специалистов сервисной службы компании - это быстрота и профессионализм.

- У нас в хозяйстве 3 000 гектар, из них в обработке порядка 650 га. - поделился Вадим Ступинский, заместитель председателя ООО "Биларго". - Техники от Ростсельмаш три единицы, приобрели еще год назад и могу сказать с полной ответственностью, что она нас не подвела. Это оптимальные образцы для животноводческого хозяйства. Каждая агромашина четко справляется со своими задачами. Комбайн ACROS 585, у него надёжные 6-цилиндровые двигатели, тщательно подобранные по мощности и крутящему моменту. Универсальный трактор RSM 2375 и комбайн Nova - компактный и маневренный. Если возникают нюансы, все вопросы решает

ТЦ "Агрит", сервисная служба всегда 24/7 на связи. Я считаю, что на сегодняшний день Ростсельмаш производит всё, что нужно для результативного ведения аграрного бизнеса.

За вклад в развитие сельского хозяйства и участие во всероссийской ярмарке-фестивале "АгроТула 2022" ТЦ "Агрит" получил Благодарственное письмо от Министерства сельского хозяйства региона.