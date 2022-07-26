Полиция Тульской и Московской области задержала мошенников, похищавших деньги у пенсионеров Фото: материалы пресс-служб

Сотрудники уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Москвы и Тульской области задержали преступную группу, участники которой похищали деньги у пожилых людей мошенническим путем.

Предварительно установлено, что злоумышленники звонили потенциальным жертвам, представлялись работниками Пенсионного фонда РФ и предлагали воспользоваться социальными услугами, либо сообщали о якобы положенной прибавке к пенсии или о том, что необходимо заменить имеющиеся деньги на купюры нового образца. После согласия жертвы к ней приезжали другие участники группы под видом социальных работников. И пока один из подозреваемых отвлекал хозяина заполнением документов, второй в это время похищал деньги.

В результате слаженной работы правоохранителей в Московской и Тульской областях сотрудники полиции задержали четырех злоумышленников: трое из них граждане России, четвертый - уроженец одной из стран ближнего зарубежья. У фигурантов были обнаружены банковские карты, множество мобильных телефонов и сим-карт, а также записи с контактными данными потерпевших, сообщили в пресс-службе МВД.

На сегодняшний день установлено 11 эпизодов хищений денежных средств у пенсионеров в Московской, Тульской, Брянской и Липецкой областях. Возбуждены уголовные дела. Предварительное расследование продолжается.