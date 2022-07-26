В Центре Новомосковска в Тульской области замечены "бесхозные" лошади Фото: соцсети

В центре микрорайона Сокольники в Новомосковске местные жители заметили на улице Ленина, 36 несколько лошадей, гуляющих без какого-либо присмотра, уздечек или опознавательных знаков. Жители отмечают, что рядом с этим местом расположен городской парк и, возможно, лошади отбились от табуна, выпасаемого там, но в любом случае, никто не спешил их забирать.

Люди несколько обеспокоены таким соседством, поскольку лошади - животные крупные, и могут быть опасны для окружающих.

Стоит отметить, что год назад, практически в эти же дни жители села Частое в Туле пожаловались на то, что оставленные местным конезаводчиком без присмотра лошади терроризируют населенный пункт. Кони за день объели множество грядок с огурцами, луком и другими овощами, вытоптали десятки кустов помидоров, сломали мобильный натяжной бассейн, и носились по селу галопом, пугая детей.