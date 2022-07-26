Больше трети сотрудников ТПЗ в Туле отправили в режим простоя Фото: Алексей ФОКИН

Тульский патронный завод перевел в режим простоя до конца июля 2022 года больше трети своих сотрудников, сообщили на оперативном совещании в региональном правительстве.

По озвученным данным, из 1397 человек на простой направили 530 человек: до окончания простоя они будут получать 2/3 зарплаты.

Также уточняется, что с конца апреля 337 человек были уволены — 272 по соглашению сторон, другие по собственному желанию или по истечении трудового договора. Около 100 сотрудников Тульского патронного завода перешли на другие предприятия.