Молодые специалисты «ЕвроХима» помогли расчистить Романцевские горы

Организаторами мероприятия выступили Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области, администрация муниципального образования Узловский район и Тульская региональная общественная организация «Экологическая защита».

В масштабном субботнике в Кондуках приняли участие: Министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов; заместитель Министра – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и экологии Тульской области Диана Гришина; глава администрации Узловского района Тульской области Николай Терехов; председатель Тульской региональной общественной организации «Экологическая защита» Вадим Баранов; директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России, лидер акции «Вода России» Илья Разбаш, волонтерские организации, представители СМИ и неравнодушные жители.

Молодые специалисты «ЕвроХима» помогли расчистить Романцевские горы

На территории Кондуков, площадь которых составляет 16 квадратных километров, а глубина озер доходит до 86 метров, Всероссийская акция «Вода России» проходит шестой год подряд. Как отметил руководитель региональной общественной организации «Экологическая защита» Вадим Баранов: «Благодаря мероприятию с каждым годом объем собираемого мусора здесь сокращается - воспитательный эффект очевиден».

В этом году в составе 40 команд в акции приняло участие более 500 человек. Всего за час по технологии раздельного сбора им удалось более 450 мешков мусора, 64 мангала и 3 шины. Стоит отметить, что 60% собранных отходов — это вторичное сырье, которое пойдет на переработку.

Молодые специалисты «Новомосковского Азота» компании «ЕвроХим» являются постоянными участниками этой и подобных экологических акций. Ранним утром волонтеры «ЕвроХима» провели сложную уборку участка особо-охраняемой природной территории, где образовались настоящие стихийные свалки. Добавив в общую «корзину» мусора еще 100 мешков и не забыв разделить отходы.

За полезный труд коллектив АО «НАК «Азот» был отмечен дипломом Министерства природных ресурсов и экологии Российской федерации. Для компании это стало одним из этапов реализации ESG-стратегии, где главными составляющими являются экология, социальная ответственность и корпоративное управление.

Молодые специалисты «ЕвроХима» помогли расчистить Романцевские горы

Но главным победителем стали сами «Романцевские горы». Туристы смогут насладиться красотой голубых озер, настоящих гор, украшенных зелёным покрывалом, без мусорных «помех».

После завершения субботника всех гостей мероприятия ждали спортивные и образовательные мастер-классы, концертная программа с живой музыкой, творческие номера студии детского цирка, лотерея с призами и вкусная еда.