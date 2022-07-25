Тульский «Арсенал» на выезде разгромил «Краснодар-2» и возглавил турнирную таблицу Фото: материалы пресс-служб

В первом тайме краснодарцы играли активно, вынуждая «Арсенал» держаться в обороне, но голов в первом тайме не было.

Ход игры изменился после перерыва. В начале второго тайма активный Халназаров за фол на Григалаве, который проводил свой первый матч после возвращения в «Арсенал», получил повторное предупреждение. Как итог — с 53-й минуты «быки» играли в меньшинстве. Счет в игре был открыт на 65-й минуте - полузащитник Сергей Ткачев, искусно исполнив штрафной, отправил мяч в верхний угол. Ассистировал ему Артем Суханов.

На 78-й Луценко с передачи Панченко пробил в нижний угол, а на 87-й Луценко и Ставпец сассистировали Панченко и счет составил 0:3.

После двух туров «Арсенал» с шестью очками единолично возглавил таблицу первой лиги.