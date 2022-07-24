Коронавирус в Тульской области: 58 новых случаев заболевания за последние сутки на 24 июля Фото: Алексей ФОКИН

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 24 июля, 45 человек, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 153 020 человек. При этом госпитализированы в тяжелом состоянии, как и накануне, 8 туляков.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 159 095 человек.

Суточная смертность – 1 человек, а в целом с начала пандемии умерли 5 244 жителей региона.