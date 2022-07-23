В Оку в Тульской области выпустили 15 тысяч мальков стерляди Фото: Игорь КОПЫТОВ

Выбор территории для запуска рыб был определен Московско-Окским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству. На выбранном специалистами участке небольшое количество хищников и достаточная кормовая база. Больший процент выживания молоди стерляди обеспечит и удаленность участка от мест массовой рыбной ловли.

В реку выпущены молодые особи стерляди весом не менее 2,5 грамма каждая.

Продолжительность жизни этого вида рыб может достигать 30 лет.