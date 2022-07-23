Коронавирус в Тульской области: 57 новых случаев заболевания за последние сутки на 23 июля Фото: Алексей ФОКИН

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 23 июля, 32 человека, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 152 975 человек. При этом госпитализированы в тяжелом состоянии 8 туляков.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 159 037 человек.

Суточная смертность – 1 человек, а в целом с начала пандемии умерли 5 243 жителя региона.