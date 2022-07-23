Губернатор Тульской области выразил соболезнования родным и близким Дмитрия Коноплева Фото: материалы пресс-служб

Алексей Дюмин выразил соболезнования в связи с кончиной заместителя генерального директора АО «НПО «Высокоточные комплексы» – управляющего директора АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова» Дмитрия Коноплева:

«Дмитрий Владимирович был выдающимся руководителем, талантливым организатором. Он многое сделал для оборонной промышленности страны, для Тульской области, внёс большой вклад в развитие оборонной отрасли. Дмитрий Владимирович навсегда останется в наших сердцах как настоящий патриот, неравнодушный и отзывчивый человек. Светлая ему память».