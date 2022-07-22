Николай Воробьев детям из ДНР: «Мы стараемся делать все, чтобы вам было комфортно на тульской земле»

Председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев встретился с ребятами из ДНР

«Университетские смены» – это пилотный проект Минпросвещения и Минобрнауки РФ по организации летнего отдыха для детей из Донецкой и Луганской Народных Республик. На протяжении 10 дней ребята проходят различные образовательные интенсивы. В нашем регионе лагерь организовали на базе Тульского государственного педагогического университета имени Л.Н. Толстого. Сейчас уже третья смена.

В неформальной уютной обстановке Николай Воробьев вместе с ректором Тульского государственного педагогического университета имени Л.Н. Толстого, депутатом облдумы Константином Подрезовым пообщался со школьниками. Начиная разговор, Николай Юрьевич отметил, что очень ждал этой встречи.

– Интересно пообщаться с вами и зарядиться вашей энергией. Сейчас самое главное – это единение наших народов. Я очень надеюсь, что именно вы, молодежь, претворите это в жизнь. А сейчас наша задача – сделать так, чтобы вам, ребята, было комфортно на Тульской земле, – сказал председатель регионального парламента.

Диалог между участниками встречи завязался с первых минут и ребята охотно задавали Николаю Воробьеву свои вопросы. Затронули различные темы: от спортивных секций до личных увлечений.

Председатель облдумы рассказал, что работа занимает много времени, но он старается хотя бы раз в неделю устроить выходной, выбраться на рыбалку, почитать книгу, а вот кино он смотрит редко.

Вспоминая юношеские годы, Николай Воробьев признался, что детство для него – самое беззаботное и счастливое время. Он рассказал, что был активным подростком, в основном занимался спортом и много времени проводил с друзьями.

Своими впечатлениями о пребывании в лагере поделились и сами ребята. По их эмоциональным рассказам и горящим от радости глазам было видно, что время они провели с пользой, многие признались, что уезжать им сейчас очень не хочется.

Саша Чисневич из города Енакиево, рассказала, что обязательно еще раз приедет в Тулу.

– Смена была веселой, я даже могу с уверенностью сказать, что это мое лучшее лето. У нас было много экскурсий, мы побывали в различных музеях, для нас постоянно организовывали мастер-классы, спортивные соревнования, – сказала Саша.

Александра Чисневич.

Своими впечатлениями поделилась и Вика Перегняк, которая приехала из Зугрэса.

– Я здесь нашла себе много друзей. Я ни капельки не пожалела, что приехала в Тулу. Больше всего на меня произвели впечатление тульские пряники, я даже пробовала сама их изготовить и теперь повезу это сладкое лакомство домой,– сообщила девушка.

Виктория Перегняк.

А вот у Димы Смагина из Харцызска, теперь появилась новая мечта – отучиться в Туле на программиста.

– Находясь в лагере, я испытал много новых эмоций, например, я впервые погрузился в виртуальную реальность через специальный игровой шлем. Также было очень познавательно съездить в Ясную Поляну и узнать больше о таком великом писателе, как Лев Толстой. Здесь к нам так хорошо относятся, как к желанным гостям и каждому уделяют внимание, а еще тут очень вкусно кормят, – поделился впечатлениями Дима.

Дмитрий Смагин.

После увлеченного общения, на память ребята сделали общее фото с Николаем Воробьевым. А чтобы у детей осталось еще больше воспоминаний о поездке в Тулу, депутат подарил им рюкзаки со школьными принадлежностями.