Тулякам порекомендовали продолжать носить медицинские маски в местах скопления людей Фото: Алексей ФОКИН

Управление Роспотребнадзора по Тульской области рекомендовало жителям региона продолжать соблюдать меры профилактики коронавируса этим летом. В числе рекомендаций:

- регулярно проветривать помещения,

- носить маски в местах массового скопления людей,

- своевременнно обновлять прививки,

- не забывать о мытье рук.

В случае появления недомогания стоит сделать ПЦР-тест и избегать контакта с окружающими, пока не пройдут симптомы заболевания. Не следует заниматься самолечением - лучше остаться дома, вызвать врача и четко следовать полученным рекомендациям.

Напомним, накануне, 21 июля, в Тульской области было отмечено повышение суточной заболеваемости коронавирусом на четверть.