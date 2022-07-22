Тулякам порекомендовали продолжать носить медицинские маски в местах скопления людей
Фото: Алексей ФОКИН
Управление Роспотребнадзора по Тульской области рекомендовало жителям региона продолжать соблюдать меры профилактики коронавируса этим летом. В числе рекомендаций:
- регулярно проветривать помещения,
- носить маски в местах массового скопления людей,
- своевременнно обновлять прививки,
- не забывать о мытье рук.
В случае появления недомогания стоит сделать ПЦР-тест и избегать контакта с окружающими, пока не пройдут симптомы заболевания. Не следует заниматься самолечением - лучше остаться дома, вызвать врача и четко следовать полученным рекомендациям.
Напомним, накануне, 21 июля, в Тульской области было отмечено повышение суточной заболеваемости коронавирусом на четверть.