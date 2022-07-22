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Общество22 июля 2022 11:23

Тулякам порекомендовали продолжать носить медицинские маски в местах скопления людей

Роспотребнадзор по Тульской области напоминает о мерах профилактики коронавируса
Источник:kp.ru
Тулякам порекомендовали продолжать носить медицинские маски в местах скопления людей

Тулякам порекомендовали продолжать носить медицинские маски в местах скопления людей

Фото: Алексей ФОКИН

Управление Роспотребнадзора по Тульской области рекомендовало жителям региона продолжать соблюдать меры профилактики коронавируса этим летом. В числе рекомендаций:

- регулярно проветривать помещения,

- носить маски в местах массового скопления людей,

- своевременнно обновлять прививки,

- не забывать о мытье рук.

В случае появления недомогания стоит сделать ПЦР-тест и избегать контакта с окружающими, пока не пройдут симптомы заболевания. Не следует заниматься самолечением - лучше остаться дома, вызвать врача и четко следовать полученным рекомендациям.

Напомним, накануне, 21 июля, в Тульской области было отмечено повышение суточной заболеваемости коронавирусом на четверть.

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