В Туле наградили победителей «Новой реальности» Фото: Игорь КОПЫТОВ

В этом году на телекинофорум «Новая реальность» поступило 360 работ из 53 регионов РФ и нескольких зарубежных стран - Армении, Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Латвии.

Как признался торжественной церемонии закрытия председатель Союза журналистов России, академик Международной Академии телевидения и радио Владимир Соловьев:

- Действительно, есть ощущение, что форум состоялся и стал заметным событием не только в жизни Тулы, но и всей России. Конечно, мы продолжим, быть может, вернемся в Ялту как место проведения, но город оружейников никогда не забудем как первый очень важный опыт. Пусть форум станет настоящим прибежищем теледокументалистов. Уверен, нам надо поддерживать наших талантливых коллег, потому что сегодня документального кино стало очень мало на наших основных телеканалах.

Когда-то я возглавлял службу документалистики «России», и у меня было целых восемь слотов в неделю — четыре утренних и четыре вечерних. Спустя некоторое время показы сократилось всего до 3 фильмов в месяц, да и то глубокой ночью. Хотелось бы, чтобы фестиваль стал той отправной точкой, с которой документалистика - очень важный вид искусства — вернется не только на телеэкраны, но и экраны кинотеатров. В мире уже появилась тенденция, когда люди ходят и смотрят документальное кино в кинозалах. Надеюсь, что мы когда-нибудь до этого доживем.

В Туле наградили победителей «Новой реальности» Фото: Игорь КОПЫТОВ

Вручая победителям и лауреатам заслуженные награды, член жюри, управляющий делами СЖ РФ Денис Токарский подчеркнул, что форумы, подобные «Новой реальности» просто необходимы для обмена опытом, понимания, куда развиваться дальше тележурналистике.

Секретарь СЖ РФ Ашот Джазоян подчеркнул:

- По сути, документальным кино сегодня на форуме представлено сразу в нескольких номинациях — и через короткометражки, и операторскую работу. Это позволило показать в финале больше ярких и качественных работ. Пусть таким образом, мы уже оказываем поддержку нашим документалистам.

В Туле наградили победителей «Новой реальности» Фото: Игорь КОПЫТОВ

Руководитель молодежного направления СЖ РФ Роман Серебряный в шутку раскрыл секрет, как сделать Тулу киношной столицей России:

- На мастер-классах многие задавали этот вопрос, так я вам на него отвечу сейчас. Проводить в городе форум, подобные нашему. Это и будет первым шагом.

А заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий в свою очередь рассказал «короткую историю о своей любви к Туле»:

- Началась она в октябре 1984 года. Я тогда в первый раз приехал сюда из воинской части, располагавшейся в Вышнем Волочке, в вертолетный полк. На этом все. С тех пор я люблю Тулу.

В Туле наградили победителей «Новой реальности» Фото: Игорь КОПЫТОВ

Каждый участник - уже победитель!

Как неоднократно отмечали члены жюри, все финалисты были достойны наград, поэтому на торжественной церемонии закрытия дипломы и статуэтки были вручены победителям и лауреатам этого года.

Итак, «Лучшим документальным фильмом» стала «Жесты» Василия Богданова (ООО «План А», Москва).

В Туле наградили победителей «Новой реальности» Фото: Игорь КОПЫТОВ

«Лучшей операторской работой» признана «История с географией. "Серые монастыри"» Владислава Данилова (ГУП КК «ТРК «НТК», Краснодар).

В номинации «Лучшее журналистское расследование» победило «По следам «скопинского» маньяка» Ольги Журенковой (Служба выпуска правовых программ ДИП «Вести» ОДИП Филиала ФГУП ВГТРК ГТК «Телеканал «Россия», Москва).

«Лучшим телевизионным интервью» названа «Моя история. Стас Намин» Дмитрия Кириллова (АНО «Общественное телевидение России», Москва).

«Лучшая информационная программа» - «Информационный выпуск «Вести. Тверь» Анастасии Налетовой (Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Тверь»).

В Туле наградили победителей «Новой реальности» Фото: Игорь КОПЫТОВ

«Лучшая просветительская программа» - «Футуграмма. Роботы» Гора Георгяна (ТК «Ключ», Москва).

«Лучший репортаж» - «Дом с завитками: белочки и голуби Бородкова» ВероникиПавловой (Филиал ВГТРК ГТРК «Чувашия», Чебоксары).

«Лучший дебют в документальном кино» - «Михаил Якушин. Первый среди первых» Ильи Шелугорова (АО «ФК Динамо-Москва», Москва).

В номинации «Короткометражный фильм» победила «Прогулка над бездной» Патимат Бурзиевой (РГВК «Дагестан», Махачкала).

В Туле наградили победителей «Новой реальности» Фото: Игорь КОПЫТОВ

Четыре диплома были вручены в спецноминациях телекинофорума.

Так, «За спецрепортаж» была отмечена Юлия Грабовская («Латвийские порты»), «За новый взгляд на актуальные проблемы молодых» - Анастасия Щербакова («228 / женщины»), «За оригинальное отображение национальных традиций и обычаев» - Назик Чоноева («Даамдуу Live») и «За патриотическое воспитание» - Николай Ефимович («Ржев. 500 дней в огне»).

В Туле наградили победителей «Новой реальности» Фото: Игорь КОПЫТОВ

Сюрпризам место есть всегда

Гран-при телекинофорума получила Таисия Никитина за короткометражку «Внутри снимка».

Фильм посвящен жизни и творчеству советского фотокорреспондента Евгения Халдея. Автор известного снимка «Знамя Победы над Рейхстагом» работал фотокорреспондентом в годы Великой Отечественной войны и стал единственным советским фотожурналистом, который запечатлел ее с первого и до последнего дня.

- Особенность этого фильма в том, что он на 90% состоит из снимков. Часть из них показаны впервые. Мы работали над картиной вместе с дочерью Евгения Халдея, Анной, – рассказала режиссер Таисия Никитина. - Это фильм о любви к человеку. Только любовь позволяет пройти сложные исторические периоды и выйти из них людьми.

Спасибо всем за высокую оценку. Спасибо всей нашей маленькой, но талантливой команде, в которой каждый, несмотря на необходимость вещать в определенном формате, сохранили свою индивидуальность.

В Туле наградили победителей «Новой реальности» Фото: Игорь КОПЫТОВ

Неожиданным сюрпризом на церемонии награждения стал выход на сцену партнера организаторов телекинофорума, генерального директора национальной академии телерадиовещателей Александра Широких. Он передал сертификаты на бесплатное обучение в школе НАТ директорам трех телеканалов — Николаю Ефимовичу («Белрос»), Сергею Белову (ГТРК «Тула») и Дмитрию Петрову (ГТРК «Саратов»).

В Туле наградили победителей «Новой реальности» Фото: Игорь КОПЫТОВ

Рецепты успеха

Впрочем, программа фестиваля включала в себя не только показы фильмов, но и лекции, мастер-классы от выдающихся деятелей телевидения и кино.

Так, на творческой встрече, давшей старт внеконкурсной программе телекинофорума, известный кинорежиссер Алексей Учитель рассказал о том, в чем видит проблемы современных фильмов:

– В любой реальности есть интересное и неинтересное кино. Сейчас кризис идей и игрового, и документального кино велик. Проблема в отсутствии интересных идей: куда пойти, что снимать, какого героя выбирать. В хорошем фильме должны быть интересные герои. Даже если они отрицательные, но их история чему-то учит.

В Туле наградили победителей «Новой реальности» Фото: Игорь КОПЫТОВ

В рамках круглого стола с исполнительным директором РИА Новости, членом Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кириллом Вышинским «Новая данность – реальность порождает смыслы. Содержание современной журналистики» был рассмотрен, в частности, вопрос границ личной свободы. Во время пандемии, по мнению модератора, произошло переосмысление ценностей. Что важнее: личное право или социальное правило? Это касалось темы вакцинации.

- Мы спорили со знакомыми: почему Россия, при не самой богатой медицине и большом населении, благополучно прошла через ковид. Нас спасла мощная социальная доктрина, когда личное эго может быть пожертвовано на общее благо, - признал Вышинский. - У нас не было митингов и манифестаций. Это новый большой вызов, которые еще нужно осмыслить. Все это показало, что эгоизм несет угрозу социальному благополучию. Никто не представлял, что миллиарды людей сядут на карантин. А после - внимание всего мира будет приковано к двум-трем локальным точкам на Донбассе. Если раньше нас волновало «Что? Где? Когда?», то сейчас больше волнует «А почему?». Это произошло оттого, что случились события, которые сложно было себе представить. Начинают возникать новые смыслы, появляется необходимость переосмысления.

В Туле наградили победителей «Новой реальности» Фото: Игорь КОПЫТОВ

На встрече с генеральным директором Национальной Ассоциации Телерадиовещателей и создателем телеграмм-канала NEW Media Александром Широких говорилось о развитии социальных сетей, какие отечественные площадки популярны на данный момент, где стоит развивать региональные медиа. По словам спикера, в России уже развивается уже 6 аналогов закрытых иностранных социальных сетей, 3 аналога платформы Tik-Tok.

Круглый стол с писателем Юрием Поляковым и политологом, деканом Высшей школы телевидения МГУ им. Ломоносова Виталием Третьяковым был посвящен теме отсутствия государственной политики в сфере культуры. Прозвучала мысль, что деятель культуры, который поучает деньги из бюджета, не должен выступать против текущей политической линии.

В Туле наградили победителей «Новой реальности» Фото: Игорь КОПЫТОВ

На мастер-классе управляющего директора телеканала РБК Ильи Доронова, вопреки заявленной теме, разговор пошел не о телевизионном интервью, а об этом жанре в принципе. Вопросов оказалось много. И первое, с чего начал известный журналист, стал разговор об универсальности корреспондентов:

– Сегодня люди и смотрят, и читают. Но нужно понимать, что через текст не всегда возможно передать эмоцию. Если нет картинки, то текстовую информацию можно подать на телевидении в формате новости и только. И потому пишущим журналистам хочется посоветовать учиться делать видео. Необязательно профессиональное.

Илья Доронов также посоветовал своим слушателям общаться на равных с теми, у кого берется интервью. По его словам, на это есть запрос.

В Туле наградили победителей «Новой реальности» Фото: Игорь КОПЫТОВ

Журналист и продюсер Иван Кудрявцев основную часть своего выступления посвятил тому, как правильно подготовиться к питчингу и максимально эффективно представить свой документальный или игровой проект:

- Например, не стоит на питчинге лишний раз говорить «я волнуюсь», и вообще, лучше не «жаловаться на жизнь». Превратите рассказ в своеобразный увлекательный «трейлер», не читайте с экрана, не вызубривайте наизусть тексты; но, при этом, репетируйте... Даже если у вас не получилось с первого или второго раза получить финансирование, не расстраивайтесь, работайте, и вы, безусловно, добьетесь своего.

В Туле наградили победителей «Новой реальности» Фото: Игорь КОПЫТОВ

Безусловно, все участники телекинофорума «Время реальности» своих целей достигли, ведь в любом подобном творческом конкурсе главное не победа, а само участие, возможность показать свои работы широкому кругу зрителей.

В Туле наградили победителей «Новой реальности» Фото: Игорь КОПЫТОВ

В Туле наградили победителей «Новой реальности» Фото: Игорь КОПЫТОВ

В Туле наградили победителей «Новой реальности» Фото: Игорь КОПЫТОВ

В Туле наградили победителей «Новой реальности» Фото: Игорь КОПЫТОВ

В Туле наградили победителей «Новой реальности» Фото: Игорь КОПЫТОВ

В Туле наградили победителей «Новой реальности» Фото: Игорь КОПЫТОВ