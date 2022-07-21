Юный туляк Иван Рыбин стал ведущим красной дорожки на Fashion Summer Awards 2022

Юный туляк Иван Рыбин, воспитанник модельного агентства "GOLD MODELS" Тула, стал ведущим красной дорожки на знаковом мероприятии телеканала Fashion TV Russia - 11-й ежегодной премии Fashion Summer Awards 2022, которая прошла в усадьбе «Тайны Рублева».

А гостями премии стали самые яркие представители столичного бомонда, топовые дизайнеры и директора модных домов, селебрити, главные редакторы fashion-изданий, популярные актеры, певцы, спортсмены, известные бизнесмены и политики.

Для церемонии премии 2022 года был выбран формат Fashion Rancho. Среди светских персон, с которыми познакомился и беседовал Иван, были Анна Калашникова, Алена Водонаева, Митя Фомин, братья Сафроновы, Сергей Зверев, Seville (Arik&Asti) и Александр Панайотов.