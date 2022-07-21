Поезд, сошедший с рельсов под Тулой: транспортная полиция задержала предполагаемых виновников Фото: материалы пресс-служб

Транспортная полиция задержала подозреваемых в покушении на кражу лома металла из грузового состава, который сошел с рельсов под Тулой 16 июля. Напомним, тогла с рельсов сошли 12 вагонов, один человек погиб.

Поезд, сошедший с рельсов под Тулой: транспортная полиция задержала предполагаемых виновников Фото: материалы пресс-служб

При осмотре места происшествия было установлено, что причиной инцидента могли стать попавшие на пути детали лома черного металла, которые сбросили с полувагона в ходе хищения. Сотрудники транспортной полиции провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали двух подозреваемых - ими оказались местные жители 33 и 32 лет.

Выяснилось, что трое приятелей решили подзаработать и украсть лом черных металлов с грузового поезда, чтобы сдать металл в пункт приёма. Они распределили роли: один должен был на станции Узловая забраться в полувагон и на определенном участке пути сбросить металл, второй собрать его, а третий забрать сообщников на автомобиле и вывезти лом.

В общей сложности злоумышленники успели скинуть больше 600 килограммов черного металла, но довести задуманное до конца не смогли, так как из-за их действий произошло крушение, 12 вагонов сошли с рельсов, а один из сообщников получил травмы, несовместимые с жизнью. Его соучастники скрылись.

В отношении граждан возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу группой лиц по предварительному сговору». Фигуранты были помещены под подписку о невыезде.

Расследование продолжается.