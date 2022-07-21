Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье21 июля 2022 9:39

Ковид снова пошел в рост? В Тульской области за сутки выявили 59 новых случаев

Это на 25% выше относительно показателей предыдущих суток
Источник:kp.ru
Ковид снова пошел в рост? В Тульской области за сутки выявили 59 новых случаев

Ковид снова пошел в рост? В Тульской области за сутки выявили 59 новых случаев

Фото: Алексей ФОКИН

По данным сайта Стопкоронавирус на 21 июля, 11:00, за прошедшие сутки в Тульской области выявили 59 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе этим вирусом заразились 158 920 пациентов. 3 человека за сутки были госпитализированы с осложнениями.

8 пациентов выздоровели от ковида за этот же период, а всего переболевших в регионе зарегистрировано 152 923 человека.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, за сутки был подтвержден у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умер 5 241 человек.

Коронавирус Covid-19Интересное