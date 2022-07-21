В Туле пересечение улиц Хворостухина и Бондаренко залило кипятком Фото: Архив "КП"

В Туле на улице Бондаренко, в районе пересечения с улицей Хворостухина произошла коммунальная авария, из-за которой улицу заливает кипятком. Первыми о происшествии сообщили очевидцы, которые рассказали, что горячая вода льется на тротуар, в некоторых местах приходится обходить по газонам.

В управлении по городскому хозяйству Тулы сообщили, что произошел порыв трубопровода горячего водоснабжения диаметром 159 мм на участке по улице Бондаренко, 19-21. На данный момент сотрудники АО «Тулатеплосеть» уже ликвидируют технологическое нарушение. Ситуация находится на контроле администрации города Тулы.