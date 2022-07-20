В Туле увековечат память героев-военнослужащих

38-е заседание Тульской городской Думы стало финальным в весенней сессии. Фото: материалы пресс-служб

Были приняты проекты решений, связанные с увековечением памяти туляков-героев.

Депутатами поддержано предложение Научно-производственного объединения «СПЛАВ» имени А.Н. Ганичева об установке мемориальной доски известному конструктору Геннадию Алексеевичу Денежкину. Памятная табличка появится на доме, в котором он жил по ул. Братьев Жабровых, 8.

По единогласному решению депутатов на здании центра образования № 39 имени Героя Советского Союза Алексея Арсентьевича Рогожина установят мемориальную доску пионеру-герою, Почетному гражданину города-героя Тулы Валентину Паршутину.

В память о подвиге военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине, мемориальные доски появятся на учебных заведениях. С таким предложением выступили руководители центров образования. Будут увековечены имена старшего лейтенанта Алексея Алешко, старшего сержанта Максима Еропкина, старшего сержанта Сергея Ковалева.

– Наши военнослужащие с честью исполняют боевые задачи, освобождая братский народ от современных проявлений нацизма. Исполняя благородную миссию, российская армия несет потери. С болью в сердце мы узнаем о гибели наших земляков. Они отдали свои жизни за безопасное и мирное будущее России. Имена героев достойны нашей памяти. На примерах их мужества и героизма надо воспитывать подрастающее поколение, – подчеркнула заместитель председателя Тульской городской Думы Анастасия Дементьева.

Заместитель председателя Тульской городской Думы Анастасия Дементьева. Фото: материалы пресс-служб

Еще одно памятное место – стела, посвященная 150-летию со дня основания Тульского артиллерийского училища, – появится на пересечении проспекта Ленина и улицы Шевченко. Монумент представлен в виде офицерских погон, символизирующих преемственность трех поколений: курсанта – офицера (генерала) – ветерана. Погоны скреплены кольцами с историческими наименованиями училища. У подножия памятника будут располагаться плиты с именами выдающихся выпускников училища.

В бюджет внесли изменения

Большинством голосов депутаты проголосовали за внесение изменений в бюджет Тулы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Проект решения получил положительное экспертное заключение и заключение контрольной палаты муниципального образования город Тула.

После утверждения корректировок параметры главного финансового документа города выглядят следующим образом. Доходы на 2022 год увеличены на 789 млн рублей. Из них налоговые и неналоговые доходы – на 221,4 млн рублей, безвозмездные поступления – на 567,6 млн рублей. С учетом изменений объем доходов в текущем году составит 21,317 млрд рублей.

Расходы бюджета увеличатся на 1,271 млрд рублей. За счет налоговых и неналоговых доходов – на 221,4 млн рублей, за счет средств от продажи акций – на 500 млн рублей и за счет безвозмездных поступлений – на 550 млн рублей. Таким образом, объем расходов на 2022 год составит 22,934 млрд рублей.

Из 26 действующих муниципальных программ внесены изменения в 14 с общим объемом увеличения – 1,198 млрд рублей. Программные расходы увеличены на 73,3 млн рублей.

Дефицит бюджета на 2022 год увеличивается на 482,4 млн рублей и составит 1,617 млрд рублей или 15,3 % к объему доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений, что соответствует бюджетному законодательству.

Кроме того, 1 июля 2022 года министерство финансов Тульской области предоставило городу бюджетный кредит за счет средств федерального бюджета в сумме 2, 988 млрд рублей для погашения долговых обязательств по коммерческим кредитам.

– Внесение изменений в главный финансовый документ Тулы позволит обеспечить баланс между стабильным наполнением бюджета за счет налогов и финансовым обеспечением принимаемых расходных обязательств, – подчеркнула Глава города Тулы Ольга Слюсарева. – Так, например, на 200 млн рублей вырастут расходы на уборку города, 100 млн рублей предусмотрены на увеличение расходов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего назначения. На возмещение затрат ООО «Континент» на содержание бездомных животных будут направлены 17,6 млн рублей. При этом бюджет по-прежнему сохраняет социальную направленность. Все обязательства перед населением администрация города и Тульская городская Дума выполнит в полном объеме.

Глава города Тулы Ольга Слюсарева. Фото: материалы пресс-служб

Сфера IT получит поддержку

В ходе очередного заседания депутаты рассмотрели блок экономических вопросов.

Так, были внесены изменения в Прогнозный план приватизации, утверждены новые параметры бюджета. Также поддержаны поправки, касающиеся помощи малому и среднему бизнесу. В дополнение к уже принятым мерам будет оказана поддержка IT-отрасли. Компании, работающие в этой сфере, могут рассчитывать на сниженную в два раза арендную плату за пользование муниципальными помещениями. Как поясняют авторы проекта решения, содействие развитию цифровой индустрии – общефедеральный тренд. Правительство РФ рекомендует усилить комплексный антисанкционный пакет господдержки механизмами на уровне муниципалитета.

– Тула остается одним из ведущих городов по части цифровизации. Чтобы сохранить лидирующие позиции, мы должны усилить поддержку IT-сферы, привлечь новые компании, открыть дополнительные рабочие места для талантливой молодежи. Снижение ставки на аренду муниципального имущества будет способствовать развитию рынка высоких технологий, сокращению оттока специалистов, – считает заместитель председателя Тульской городской Думы Алексей Ионов.

Заместитель председателя Тульской городской Думы Алексей Ионов. Фото: материалы пресс-служб

Принятые новации, уверен зампред, будут не только стимулировать IT-рынок, но и позволят увеличить налоговые поступления в бюджет.

Новые старосты

На заседании депутаты приняли решения о назначении старост деревень Журавлевка и Хомяково. Ими стали Сергей Кондратьев и Евгений Попков соответственно.

Голосованию депутатского корпуса за выдвинутые кандидатуры предшествовали сходы граждан. Утвержденные общественные активисты были избраны жителями на собраниях.

– В Туле институт территориального общественного самоуправления эффективно развивается. На сегодняшний день в населенных пунктах Большой Тулы свою деятельность ведут 131 староста. Это очень активные люди, для депутатов они стали главными помощниками в работе с жителями. Каждый из них знает, что волнует односельчан. В диалоге с общественниками мы определяем, на что обратить первостепенное внимание, – рассказал заместитель председателя Тульской городской Думы Евгений Смолянинов.

Заместитель председателя Тульской городской Думы Евгений Смолянинов. Фото: материалы пресс-служб

Напомним, для стимулирования гражданской активности, поддержки местных инициатив в Туле ежегодно проводится конкурс «Активный сельский староста».