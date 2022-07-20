В Туле открылся Международный телекинофорум «Новая реальность» Фото: Игорь КОПЫТОВ

На церемонии торжественного открытия телекинофорума «Новая реальность» министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина отметила, что в городе оружейников проходит множество кинофестивалей: «Улыбнись, Россия!», фестиваль короткометражных кино, фестиваль военного кино имени Озерова. И выразила надежду, что и этот фестиваль приживется в регионе.

Конкурс документальных фильмов и телевизионных программ «Новая реальность» - наследник телекинофорума Союза журналистов России «Вместе», насчитывающего двадцатилетнюю историю. Задача его — поддержание традиций и уровня отечественной журналистики, поиск талантливых авторов-документалистов, операторов, режиссеров просветительских телепередач.

Партнером мероприятия выступает Правительство Тульской области, Национальная ассоциация телерадиовещателей. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Председатель Союза журналистов России, академик Международной Академии телевидения и радио Владимир Соловьев, во вступительном слове на церемонии открытия признался, что организаторы были приятно удивлены тем, как оперативно журналисты и кинематографисты откликнулись на конкурс.

В Туле открылся Международный телекинофорум «Новая реальность» Фото: Игорь КОПЫТОВ

- За пару месяцев к нам поступило 360 работ из 53 регионов РФ и нескольких зарубежных стран - Армении, Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Латвии. Это очень хороший результат, особенно, если учесть, что этот фестиваль пришлось подготовить в очень сжатые сроки.

Первый фестиваль состоялся когда-то в Ялте и проходил на территории Крыма много лет. В Ялту сегодня добраться сложно, поэтому удалось подобрать новое место, город оружейников – Тулу. Пространство, в котором мы находимся, сложно отыскать в каком-то другом городе. Даже в Москве таких мало.

Также Владимир Соловьев объяснил, что в этом году решили поменять не только локацию, но и название смотра:

- «Вместе» было актуально, когда Крым стремился в общую гавань, сейчас мир стоит на переломе, а значит, форум будет отражать тематику этой новой, стремительно меняющейся реальности. Недаром в этом году поступило множество лент и программ, связанных с Донбассом и военными действиями. Их значительная часть снята с риском для жизни. Точно знаю, когда съемочная группа рискует, поскольку прошел через «горячие точки». Это блестящие работы.

В Туле открылся Международный телекинофорум «Новая реальность» Фото: Игорь КОПЫТОВ

Генеральный секретарь СЖР, режиссер, продюсер и сценарист документального кино Ашот Джазоян подтвердил это:

- Информационные программы сейчас бьют любые сериалы и шоу. Все присланные работы очень яркие, профессиональные, так что выбрать лучшие было довольно сложно. Конечно, оценка жюри всегда субъективна, но мне кажется, нам удалось отобрать самые достойные вещи.

Мы внесли в число номинаций чисто журналистские жанры, такие как расследование и репортаж — ведь у нашего фестиваля есть особая миссия: поддерживать журналистское творчество в кино и на телевидении. Это необходимо делать, чтобы профессия не отмирала, а развивалась, приобретала новые смыслы и импульсы.

В Туле открылся Международный телекинофорум «Новая реальность» Фото: Игорь КОПЫТОВ

Заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий в свою очередь заметил:

- Было интересно смотреть материалы коллег из наших регионов. Я еще раз увидел, что телевидение, и особенно документальное кино, живет.

Заместитель Генерального директора, руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов отметил, что телекинофорум – очень важное событие, особенно для номинантов. Они смогут посмотреть на работы друг друга и узнать о новых тенденциях. Кроме того, победителей ждут призы. А награды – необходимый стимул для творческого человека.

Члены жюри собираются выбрать лучший документальный фильм, операторскую работу, журналистское расследование, телевизионное интервью, информационную и просветительскую телепрограмму, репортаж, дебют в документальном кино и короткометражный фильм. Награждение победителей назначено на 21 июля - все они получат специальные знаки за большой вклад в киноиндустрию.

В Туле открылся Международный телекинофорум «Новая реальность» Фото: Игорь КОПЫТОВ

В течение дней проведения телекинофорума зрители и участники увидят документальные фильмы о защитниках Донбасса, о детях Великой Отечественной, о жизни и творчестве знаменитого фронтового фотокорреспондента Евгения Халдея. Их ждут журналистские расследования об опасных отходах на Колыме и жизни «скопинского маньяка» Мохова, год назад вышедшего на свободу. Они услышат рассказы о судьбах рок-музыканта и продюсера Стаса Намина и одного из авторов гимна Осетии Ацамаза Макоева. Узнают о воронежских дворянских усадьбах ХVIII- ХIХ веков и о чудо-тереме плотника из Чувашии Василия Бородкова.

- Для режиссера важна интуиция. Надо чувствовать героев и всю съемочную группу. Не люблю самоуверенных, сомнениям должно быть место. Это помогает творить, - сказал открывший творческую программу в первый же день телекинофорума документальным фильмом про Виктора Цоя «Последний герой» мэтр кинематографа, режиссер Алексей Учитель.

В Туле открылся Международный телекинофорум «Новая реальность» Фото: Игорь КОПЫТОВ

Впрочем, программа фестиваля — это не только показы фильмов, но и лекции, мастер-классы от выдающихся деятелей телевидения и кино. Среди заявленных событий — круглый стол генерального директора Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ) Александра Широких «СММ по-русски: новые тренды соцсетей и соцмедиа», а также встреча с директором по киноканалам «Цифрового телевидения» Иваном Кудрявцевым — «Идеальный питч: как упаковать и продать проект главреду и инвестору». А также дискуссии с писателем Юрием Поляковым и деканом Высшей школы телевидения МГУ им. Ломоносова Виталием Третьяковым «Зачем вы, мастера культуры?» — о месте творческой интеллигенции в современных реалиях.

В Туле открылся Международный телекинофорум «Новая реальность» Фото: Игорь КОПЫТОВ

Кстати, на церемонии открытия форума презентовали статуэтку для победителей. Приз за выдающийся вклад в развитие телевидения должен был получить Эдуард Сагалаев. Но он не смог приехать на фестиваль, поэтому, по словам Соловьева, награду ему вручат на церемонии награждения ежегодной премии Союза журналистов России «Золотое перо».