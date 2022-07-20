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Общество20 июля 2022 7:22

Тульское море: из-за проливного дождя в Туле затопило улицы

Туляки сообщают о целых морях, разлитых на улице Фридриха Энгельса и улице Металлургов
Источник:kp.ru
Из-за проливного дождя в Туле затопило улицы

Из-за проливного дождя в Туле затопило улицы

Обрушившийся на Тулу проливной дождь этим утром привел к потопу: по всей видимости, ливневая система на некоторых улицах города не справилась напором воды.

Так, туляки сообщают о настоящем море, разлившемся на улице Фридриха Энгельса на участке рядом с Центральным парком: машины едут по днище в воде, частично залиты даже трамвайные пути.

Также сообщают о потоках воды, текущих по улице Металлургов в Пролетарском районе, залита и улица Галкина в Заречье.

Из-за проливного дождя в Туле затопило улицы

Из-за проливного дождя в Туле затопило улицы

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