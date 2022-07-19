В Туле стартовал Всероссийский телекинофорум «Новая Реальность» Фото: Алексей ФОКИН

В программе «Новой Реальности» - творческие встречи, круглые столы и мастер-классы от выдающихся деятелей телевидения и кино, просмотр конкурсных работ, дискуссии, посвященные актуальным проблемам телевидения и кинематографа.

В гости к тулякам приедут ведущий телеканала «Россия 24», директор по киноканалам «Цифрового телевидения» Иван Кудрявцев, генеральный директор НАТ и создатель телеграмм-канала New Media Александр Широких, декан факультета журналистики МГУ им. Ломоносова Елена Вартанова, управляющий директор телеканала РБК Илья Доронов. Пройдет круглый стол с писателем Юрием Поляковым и политологом, деканом Высшей школы телевидения МГУ им. Ломоносова Виталием Третьяковым.

Уже в первый же день форума, 19 июля, состоялась творческая встреча с режиссером Алексеем Учителем.