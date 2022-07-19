На Новомосковском Азоте обсудили внедрение наилучших доступных технологий в промышленности

Межведомственный совет (МВС) был образован в 2014 году в соответствии с приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Целью МВС является рассмотрение вопросов в части перехода на принципы НДТ и внедрения современных технологий, подготовка предложений по выработке мер государственного стимулирования и поддержки российской промышленности при реализации данных вопросов. Председателем МВС является заместитель Министра промышленности и торговли РФ Алексей Александрович Ученов.

На Новомосковском Азоте обсудили внедрение наилучших доступных технологий в промышленности

В совещании приняли участие более 100 человек, в том числе высокопоставленные представители Минпромторга России, Правительства Тульской области, Минприроды России, Росприроднадзора, Росстандарта, РСПП и ведущих предприятий страны.

“НАК «Азот» – это очень хорошая демонстрация того, как современные технологии могут влиять на ресурственную эффективность предприятия и на снижение негативного влияния на окружающую среду. Именно поэтому мы откликнулись на приглашение компании «ЕвроХим» и сегодня провели заседание здесь”, - отметил Алексей Ученов.

Министр промышленности и торговли Тульской области Вячеслав Романов подчеркнул, что внедрение НДТ как промышленного региона имеет большое значение.

«Почти 40% ВРП Тульской области - это промышленность. Поэтому нам так важно найти баланс между развитием отрасли и сохранением экологии. Губернатор Алексей Дюмин как председатель комиссии Госсовета по промышленности уделяет большое внимание развитию этого направления. Уверен, что принятые сегодня решения позволят продвинуться в создании новых отечественных технологий», - сказал министр.

В рамках мероприятия была организована экскурсия по Новомосковскому Азоту. Гости предприятия посетили производства пористой аммиачной селитры, аммиака, карбамида, жидкого удобрения КАС-32. Осмотрели новое производство жидкой углекислоты, торжественный пуск которого запланирован в этом году.

Площадка Новомосковского Азота выбрана не случайно. Минерально-химическая компания «ЕвроХим» зарекомендовала себя как один из ведущих мировых производителей минеральных удобрений, внедривший НДТ и следующий принципам устойчивого развития.

Так, например, в 2021 году в рамках заседания комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность» на Новомосковском Азоте было запущено новой производство жидких удобрений КАС-32 мощностью 423 тысячи тонн в год. Основным экологическим преимуществом новой установки КАС является отсутствие прямых загрязненных стоков в канализацию и обеспечение их последующей переработки на отдельных установках.

На Новомосковском Азоте обсудили внедрение наилучших доступных технологий в промышленности

В этом году в эксплуатацию будет введена новая установка по производству сжиженной углекислоты. Создание установки позволит производить 32 тыс. тонн в год готового продукта и снизит негативное воздействие на окружающую среду путем утилизации парниковых газов, образующихся в производстве аммиака, а также закрыть морально устаревшее производство.

«Производство углекислоты – это тот продукт пищевой отрасли, который важен нам каждый день. Это востребованный продукт, его избытка на рынке никогда не было. Это все для людей!», - поделился исполнительный директор АО «НАК «Азот» Олег Глаголев.