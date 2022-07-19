Пустельгопад: туляков просят не пытаться "спасать" слетков пустельги (фото Табрис Янгчен)

Тульские волонтеры, занимающиеся помощью птицам, сейчас переживают очередной 2горячий сезон": к ним практически потоком идут птенцы пустельги, которых подбирают и пытаются "спасать" сердобольные туляки - им кажется, что хищная птица не может оказаться в городе просто так.

к сожалению, чаще всего спасать приходится птенцов от последствий человеческой помощи: слётки, которых подбирают люди, обычно находятся под присмотром своих родителей и находятся за пределами гнезда потому, что это естественный этап их развития, но накормленные кошачьим кормом, свининой и другой неподходящей им пищей, они получают расстройства пищеварения.

Так, волонтер Табрис Янгчен на своей странице в социальных сетях рассказывает, что сейчас у нее на попечении находится пять малышей пустельг. Все они с проблемами, но если у кого-то из них вывихи или инфекция, то у других - последствия неправильного кормления.

Напомним, пустельга — хищная птица семейства соколиных, наиболее распространенная крылатая хищница в Центральной Европе. В среднем длина тела пустельги составляет 33 — 39 сантиметров, а размах крыльев — до 75 сантиметров. Часто селится в городах.