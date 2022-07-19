Store.Lazarevo.Ru: качество на дом

Весь ассортимент мясной, молочной продукции и полуфабрикатов сети "Лазаревская лавка"доступен теперь для заказа на сайте компании.

Весь ассортимент мясной, молочной продукции и полуфабрикатов, предлагавшийся до сих пор исключительно в собственной торговой сети "Лазаревская лавка", доступен теперь для заказа на сайте store.lazarevo.ru.

- Мы решили главную проблему наших покупателей, - говорит собственник и генеральный директор ООО "ПХ "Лазаревское" Кристина Романовская, - очереди и дефицит. В "Лазаревских лавках" свежие продукты, а других мы не продаем, зачастую кончаются уже к обеду. Безусловно, такой спрос - это признание качества, и решение таких проблем - хлопоты, скорее, приятные, но жизненно необходимые.

Новый сервис заказа и доставки предоставляет выбор из всего ассортимента предприятия, представленного в "Лазаревских лавках", онлайн. Доставка возможна как в магазин для самовывоза, так и на адрес покупателя. ПХ "Лазаревское" заключило соглашение с сервисом Яндекс.Доставка, что гарантирует качество курьерских услуг. Оплата заказа - сразу на сайте, либо, если выбрать самовывоз из "лавки", можно рассчитаться и на месте при получении товара. Цены не отличаются от "офлайновых", доставка на адрес стоит от 150 рублей.

- Сеть "Лазаревских лавок" насчитывает уже более 30 магазинов в Туле и области и продолжает развиваться, - рассказывает коммерческий директор ПХ "Лазаревское" Елена Лизунова. - В начале августа планируется открытие еще одного магазина в тульском мкр Левобережный, а осень начнется с открытия двух лавок в Ефремове. Мы переводим свое производство на двусменный режим работы, чтобы увеличить поставки продукции, и расширяем ассортимент. Этим летом уже удвоился выбор полуфабрикатов, со дня на день в продаже появятся новые вареники с мясом и капустой, а следом новая линейка йогуртов. Качественные, свежие, настоящие продукты, сделанные у нас, в Тульской области - это, по нашему мнению, должно составить основу рациона туляков.

Подробности тут: https://store.lazarevo.ru/zakaz/.