«Тульская транспортная компания» активно участвует в акции по сбору гуманитарного груза для жителей Мариуполя

ООО «Тульская транспортная компания» предоставила для отправки в Мариуполь большой объем продовольствия и средств личной гигиены. Фото: материалы пресс-служб

В настоящее время идет формирование груза для отправки второго гуманитарного конвоя в Левобережный район Мариуполя. Как известно, он находится под шефством нашего региона в рамках меморандума о сотрудничестве с Донецкой Народной Республикой.

По поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина региональное отделение «Единой России» создает на подведомственной территории мобильный гуманитарный центр для выдачи продуктов и других товаров нуждающимся людям.

«Тульская транспортная компания» активно участвует в социальной акции с первых дней. Фото: материалы пресс-служб

Одними из первых к акции по сбору гуманитарного груза подключилось ООО «Тульская транспортная компания», предоставившая большой объем продовольствия и средств личной гигиены. Переданный комплект помощи включает тысячу штук туалетного мыла, 150 пятилитровых бутылей питьевой воды, сотни упаковок круп, муки, макаронных изделий, сахара и подсолнечного масла.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев Фото: материалы пресс-служб

- Акции содействия жителям Мариуполя сплотили большое количество неравнодушных людей, предприятия и организации, частный бизнес, – говорит секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев. – Мы готовимся к отправке второго гуманитарного конвоя, и такая поддержка наших социальных партнеров поможет обеспечить людей всем необходимым. Вклад каждого бесценен, и мы от души благодарим всех, кто включился в эту работу, кто реальными делами старается помочь в восстановлении разрушенного города и налаживании нормальной, мирной жизни.

Директор ООО «Тульская транспортная компания» Алексей Крыгин. Фото: материалы пресс-служб

- «Тульская транспортная компания» активно участвует в социальной акции с первых дней, и эта работа будет продолжена, - прокомментировал директор ООО «Тульская транспортная компания» Алексей Крыгин. - Сейчас жителям Мариуполя наша помощь нужна, как никогда, мы в стороне не останемся. Отрадно, что к этому благому делу подключается все больше представителей тульского бизнеса.