На 18 июля в Тульской области за сутки выявили 40 новых случаев коронавируса Фото: Алексей ФОКИН

По данным сайта Стопкоронавирус на 18 июля, 11:30, за минувшие сутки в Тульской области выявили 40 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе этим вирусом заразился 158 771 пациент. Госпитализаций с ковидом за эти сутки в регионе не было.

40 пациентов выздоровели от ковида за этот же период, а всего переболевших в регионе зарегистрировано 152 883 человека.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, за сутки был подтвержден у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 239 человек.