По данным на 17 июля в Тульской области за сутки 37 человек заболели коронавирусом

По данным на 17 июля в Тульской области за сутки 37 человек заболели коронавирусов Фото: Алексей ФОКИН

По данным сайта Стопкоронавирус на 17 июля, 11:30, за прошедшие сутки в Тульской области выявили 37 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе этим вирусом заразились 158 731 пациент. Госпитализаций с ковидом за эти сутки в регионе не было.

20 пациентов выздоровели от ковида за этот же период, а всего переболевших в регионе зарегистрировано 152 843 человека.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, за сутки был подтвержден у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 238 человек.