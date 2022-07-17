12 вагонов сошли с рельсов в Тульской области, погиб человек: возбуждено уголовное дело Фото: материалы пресс-служб

Накануне, 16 июля в 15:20, 12 вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне "Узловая 3 - Жданка" в Узловском районе Тульской области. В результате погиб один человек, его личность устанавливается.

Главное управление МЧС России по Тульской области развернуло оперативный штаб по координации действий сил и средств для ликвидации последствий, восстановления железнодорожного полотна и организации движения на этом участке дороги. В зоне происшествия работали восстановительный поезд РЖД, силы и средства Главного управления МЧС России по Тульской области.

Опрокидывания вагонов не произошло, розлива топлива не последовало.

12 вагонов сошли с рельсов в Тульской области, погиб человек: возбуждено уголовное дело Фото: материалы пресс-служб

По данному факту Московской межрегиональной транспортной прокуратурой была начата проверка. В ходе проверки, проведение которой поручено Тульской транспортной прокуратуре, будут установлены причины произошедшего и приняты меры прокурорского реагирования.

А как сообщает сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, по данному происшествию было возбуждено уголовное дело.

12 вагонов сошли с рельсов в Тульской области, погиб человек: возбуждено уголовное дело Фото: материалы пресс-служб